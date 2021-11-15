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27歲歷史系博士怨找無工作　意外掀「高雄歷史哥」、「Cheap」互嗆

▲▼工作,煩惱,壓力大,上班族,上班,靈感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名歷史研究生發文抱怨找工作不順，沒想到意外引發歷史系網紅開戰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

 實習記者黃品臻／綜合報導

大學時期所就讀的科系對於未來就業影響很大，部分科系因出路較少，畢業後可能會選擇非本科系的職業。一名就讀歷史系博士的27歲男子就表示，他讀到博士二年級決定休學，卻連保全、物流、服務、餐飲的工作都找不到。沒想到這件事卻意外掀起YouTuber「cheap」跟「高雄歷史哥」隔空交火互嗆。

還原事件始末，本站曾報導《碩士男讀「文組1科系」找不到工作　人生絕望：應徵餐飲也被打槍》，一名歷史碩士畢業、博士讀到二年級休學的網友發文抱怨，博士休學後就開始找工作，卻發現根本沒人要用他，無奈哭喊「這樣我到底該怎麼辦，我也整天被父母罵沒用讓我已經感到想離開了」。

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針對27歲男子的抱怨，一名學歷為歷史系碩士的「高雄歷史哥」在PTT上回文，除了細數自己的經歷外，也給出「如果沒有規劃，碩士讀完不當老師，你很難找到好工作！若果要讀博士，那就更要讀完，半調子最是慘」的結論。

有網友在留言區提問「高雄歷史哥」，「你覺得歷史系的YouTube Cheap他講的怎麼樣？」而高雄歷史哥則回答「我說實話大概會有Cheap粉不舒服，不過他不是科班歷史系，而且也不是碩士，程度只能說非受過完整訓練。」

▲▼網友提問高雄歷史哥覺得YouTuber Cheap講的如何。（圖／翻攝自PTT）

▲網友提問高雄歷史哥覺得YouTuber Cheap講的如何。（圖／翻攝自PTT）

結果Cheap得知後隨即在臉書及PTT回文開嗆，「別人就算了，這一個人就是高雄歷史哥，你這麼行，歷史碩土欸，怎麼現在在混政治型Youtber？混得很像還沒有寒國人好？」痛批對方「別人講我不嚴謹就算了，我是覺得你沒啥資格啦」。

Cheap也表示，「我就是一個youtuber，不要叫我老師，也不要叫我歷史研究者，我就是youtuber，在正確的前提下，提供給大家有趣又好玩的歷史知識，我不想追求什麼學術地位，我只想接更多業配，維持穩定的流量。廠商有曝光效果、觀眾不反感，然後我賺得到錢，對社會有正面意義，這就是我追求的，一個政治型yt仔嘴我？我也是笑笑啦。」

然而事件未就此結束，高雄歷史哥隨後也在臉書粉專「歷史哥澄清唬」發文列出學經歷，並回嗆Cheap表示，「我只是陳述事實罷了！怎樣是專業，受過完整訓練的科班出身，至少寫篇論文或者被社會學術認定吧！YT影片高只是代表你是好的說書人，不代表你是歷史人OK？」

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