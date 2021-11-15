高端混打BNT「領全新小黃卡」　他一看愣住超丟臉：真的是重打

▲高端開放混打他牌疫苗，圖為示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布施打高端疫苗的民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，一名網友表示，小黃卡上剛好就有四格，打完兩劑高端後，再混打其他疫苗剛好把四格補滿，可是有網友施打高端後混打BNT，卻是拿到一張新的小黃卡，讓他很疑惑「為何要領新卡？」

本站曾報導《全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」 他怒轟政府：被當笨蛋》，有網友看完文章後在PTT發文指出，該網友的小黃卡是重新領的，不是原本的那張，「算一算 2 + 2 = 4，也就是說原卡四格剛好夠用」，不明白為何還要發一張新的，「這樣是不是有點不環保啊？高端仔重（混）打疫苗為什麼要領新黃卡？」

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▲有網友混打後拿到新的一張小黃卡。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，引起網友討論，「太丟人的前科，當然要刪除啊」、「隱藏黑歷史啊」、「怕有不光榮的紀錄無法出國吧」、「第一張小黃卡可以丟掉了，當作什麼都沒發生」、「高端那張要護貝裱框當傳家之寶」、「打到四劑會被笑」、「丟臉的章就不用留了」。

不少網友狂酸，領新卡的操作根本就是「重打」，才不是混打，「因為是重打不是混打」、「笑死，真的是重打」、「就說當沒打過了，聽不懂嗎」、「重打重新領卡很合理」、「毀屍滅跡啊，就當沒打過」。

不過也有人猜測，因為該名網友是高端受試者，所以才會額外拿到新的小黃卡，若是一般民眾應該會用原本的卡，「我猜是不會額外小黃卡，那個是因為是高端受試者，健保卡無註記，之後再去打復必泰才是新的一張」。