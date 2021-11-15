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報告：空汙威脅雖減　PM2.5仍年奪歐洲30萬人性命

▲▼美國,新冠,口罩,疫苗。（圖／路透）

▲歐洲環保署發布報告指出，空氣汙染仍是歐洲人健康最大的環境威脅。（示意圖／路透）

文／中央社

歐洲環保署（European Environment Agency）今天表示，2019年細懸浮微粒在歐洲造成的早死人數減少10%，但這種看不見的殺手仍造成多達30萬7000人早死。

根據歐洲環保署報告，如果歐洲聯盟（EU）成員國遵循世界衛生組織（World Health Organisation）最新空氣品質指南，2019年相關死亡數字還可能減半。

2018年與細懸浮微粒相關死亡數字估計為34萬6000人，較2019年明顯減少，部分是因為天氣有利，但主要原因還是歐洲各地空氣品質改善。

粒徑在2.5微米(μm)以下之粒狀汙染物，稱為「細懸浮微粒」（PM2.5）。

根據這份報告，1990年代初期，細懸浮微粒在歐盟27國造成近100萬人早死，2005年降至45萬人，大減一半以上。

2019年，細懸浮微粒分別造成德國5萬3800人、義大利4萬9900人、法國2萬9800人、西班牙2萬3300人早死。此外，波蘭有3萬9300人因細懸浮微粒早死，是人均死亡數最高的國家。

歐洲環保署也記錄了與另兩種汙染物相關的早死人數，但未列入總死亡人數，以免重複計算。

2018至2019年間，二氧化氮造成的死亡減少1/4，來到4萬人。2019年地面臭氧（ground-level ozone）造成的死亡也減少13%，來到1萬6800人。

歐洲環保署說，空氣汙染仍是歐洲人健康最大的環境威脅。

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