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【廣編】Panasonic全熱交換器　搭載PM2.5濾網+雙DC馬達滿足各空間

▲▼ 。

▲Panasonic全熱交換器成為不少家庭換氣好幫手。

【廣編】

圖、文／Panasonic提供

住高樓和在商辦大樓工作的民眾普遍不喜歡開窗戶，因為室外風很大或不想讓室內冷氣外漏。不開窗使室外氧氣無法引入換氣，導致室內二氧化碳濃度高，可能會產生頭暈目眩、注意力不集中的問題。Panasonic全熱交換器可以解決室內換氣最佳選擇，透過熱交換元件，將室外氧氣引入室內，並將室內污濁空氣排出，達到室內外完美循環換氣，不開窗也能呼吸新鮮空氣。

台灣已進入秋冬時期，又到對抗室外PM2.5的重點季節， Panasonic全熱交換器搭載PM2.5濾網，經SGS測試過濾效果達99.9%，不用擔心引入室外PM2.5髒空氣，在家不開窗也能享受呼吸室外新鮮空氣，與他牌比較不需額外購買、安裝淨化箱，省下安裝、加購淨化箱費用，而且更換PM2.5濾網也超方便。

秋冬開冷暖氣機，同時開啟全熱交換器，室內的暖氣會不會減少？全熱交換器會不會很耗電？Panasonic熱交換濾芯設計，利用室內排出的暖氣能量，盡量將外面的冷空氣預熱後再送入室內，有效調節室內暖氣耗損。過濾PM2.5系列搭載雙DC直流馬達，省電、送風距離遠，馬達壽命強，輕鬆省電享受新鮮好空氣。今年秋冬買Panasonic全熱交換器，政府加碼五倍券，登錄Club Panasonic會員並註冊商品，月月再抽5000點數。

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