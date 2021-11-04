空品亮橘紅燈！　鄭明典曝「2因素」增加心血管疾病就診率

▲環保署表示，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（4日）預報指出，今環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，汙染物稍易累積，中南部可能會亮起橘、紅色警示。氣象局局長鄭明典在臉書提到，背風渦旋內，汙染擴散不易，有「兩因素」都會增加心血管疾病就診率。

依監測資料及氣象局今上午氣象資料顯示，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，汙染物較易累積；中南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，中部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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▲鄭明典表示，背風渦旋內，汙染擴散不易。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典臉書發文表示，黃色到橙色，是偏東風天氣形態下的空氣品質，看公衛的分析，PM2.5和第一波低溫這兩個因子，都會增加心血管疾病的就診率，不好的因子還有加乘作用，未來幾天要多關心自己和周邊長者的身體反應。

環保署表示，5日環境風場為偏東至東南風，西半部擴散條件仍稍差，午後竹苗以南地區臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

6日鋒面通過，北部及東半部地區降雨較明顯，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳；中南部地區仍易受光化作用影響致臭氧濃度上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。