大金空調協力桃園幼兒園空氣改造計畫　捐贈過濾換氣空調設備強化安全與防護力

▲桃園市長鄭文燦（左）致贈感謝狀給和泰興業，由總經理林鴻志（右）代表接受。（圖／和泰興業提供）

生活中心／綜合報導

大金空調（DAIKIN）一直以提供潔淨安全、能讓人深呼吸的好空氣為企業使命，提供全方位的嶄新空氣體驗。新冠疫情喚起了民眾對於空氣品質的重視，學童的呼吸健康更是社會跟家長關心的焦點。其中由於幼稚園學童會長時間待在室內，為提供幼童健康的學習環境，大金空調攜手桃園市政府及台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）進行「桃園市幼教與特教場所室內空氣品質改善示範計畫」，包括桃園市立龍潭幼兒園、楊梅幼兒園、中壢高鐵幼兒園、八德幼兒園、蘆竹幼兒園、桃園市特教學校等六間重點幼兒園，捐贈近百萬元的過濾換氣設備、空氣清淨機並進行安裝建置。

針對幼稚園通常位於住家或馬路邊，通風品質不佳或有廚房油煙味的飄散影響等固有問題，此次方案透過空氣品質偵測器及管理平台監測，並在室內空氣品質不佳時智慧啟動大金空調系統。大金PM2.5過濾箱搭載前過濾網及HEPA過濾網，品牌表示可有效除去大顆粒異物、過濾PM2.5、硫氧化物、氮氧化物及有害物質；新風換氣機（HRV全熱交換器），可以引進新鮮外氣，降低室內空氣的有害物質濃度，提高室內新鮮含氧量。並可於重點區域搭配大金閃流除菌空氣清淨機，產品說明可強化落塵、油煙的捕集，清淨除菌抗病毒。

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桃園市市長鄭文燦表示，室內空氣品質與學童學習與健康都息息相關，桃園市長期致力於維護及提升室內外的空氣品質，感謝大金空調等優質的廠商以最先進的技術贊助參與改善示範計畫，更藉由室內空氣品質的控管，提升了幼兒園內的安全性與防護力。

和泰大金總經理林鴻志則表示，大金空調產品深入台灣市場多年，很感謝本次桃園市政府以及台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）的邀請，室內空間過濾及換氣的需求已經受到各界的重視，希望能透過專業科技帶來更健康乾淨的好空氣，讓幼稚園小朋友能夠安心快樂的成長學習。