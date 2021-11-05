入秋首波紅色預警PM2.5空品不良　台南啟動跨局處應變

▲入秋首波PM2.5紅色預警，台南市政府啟動跨局處應變措施，遏止減緩空氣品質惡化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入秋以來首度空氣品質指標（AQI）達到紅色警戒，指標污染物為細懸浮微粒PM2.5，5日上午9時，新營測站及善化測站達到紅色預警等級，據環保局評估待近中午起海風生成，下午空氣品質將逐漸好轉。

市長黃偉哲市長指出，今日這波西半部境內污染預計中午過後才會解除警報，在此期間，提醒市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動，如外出建議配戴口罩，加強自我防護。

環保局謝世傑局長表示，近日東風吹拂，導致海峽中部有背風渦旋生成，11月4日晚上污染物跟隨海風進入中部後，隨著微弱陸風（東北風～北北東風）往南移動，於5日凌晨抵達嘉義，清晨抵達台南，呈現滯留狀態，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生；整體垂直擴散條件較差，須等待近中午海風生成，污染狀況就可大幅改善。

台南市洗街車清晨5時出動，於大新營地區及永康、仁德、新化、歸仁、關廟、安南等17個行政區25個路段洗街，預計洗街294公里。環保局也在上午9時啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空污防制設備效率，54處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，並前往安定、樹谷、山上、新市等工業區8家工廠及大型營建工地3處，透過加強轄內污染源稽查，減少空氣污染源排放。另前往溪北地區農廢露天燃燒好發區執行UAV空拍，一經查獲違法行為依法告發處分，以遏止減緩空氣品質惡化。

此外，高污染車輛管制方面，於歸仁附近高污染柴油車出沒地點及熱區執行柴油車路邊攔檢作業，只要未通過檢測，立即開罰。