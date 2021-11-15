年底到期高端疫苗「僅剩900多劑」　指揮中心解釋效期展延原因

記者嚴云岑／台北報導

立法院國民黨團今（15日）揭露，衛福部把高端效期從6個月延長為9個月，形同是用政治力幫高端解套。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，食藥署有訂定藥品效期展延的審查標準，歐盟也曾幫BNT效期從6個月展延到9個月。而年底前到期的高端疫苗僅存900多劑，應該能順利消化。

黨團總召費鴻泰今秀出資料，指揮中心函覆國民黨團說明指出，高端單劑量包裝疫苗於今年9月16日效期變更為9個月，多劑量包裝效期目前為6個月，廠商皆持續執行2種產品之安全性試驗，以申請展延疫苗有效期限，形同是用政治力幫高端解套，萬一出了狀況誰要負責？

國民黨立委李德維質疑，高端疫苗7月19日才通過緊急使用授權（EUA），到了9月16日有效期限就可以從6個月提高到9個月，說改就改，到底是廠商要求還是衛福部要求？應該公布相關會議記錄。

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對於國民黨團質疑，莊人祥回應，新疫苗出廠後6個月通過安定性試驗，就可以由公司出具檢驗結果申請效期展延，待專家審查通過後即可實施，國際上針對新藥或新疫苗效期展延也是採同樣辦法。例如歐盟在今年9月就將於攝氏-90～-60度下的BNT效期從6個月展延到9個月，解凍後效期也從5天變成1個月，莫德納也有類似狀況。