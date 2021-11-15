出國者白打高端　沈富雄罵陳時中「趙高」、高嘉瑜輕佻政客

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

指揮中心宣布已施打第一、二劑高端疫苗民眾，若有緊急出國需求，可開放混打國際認可的AZ、BNT或莫德納，被民眾抱怨「白打了」，但民進黨立委高嘉瑜卻直呼「賺到了」、「4劑成就最快解鎖」、「保護力最完整」。對此，沈富雄認為，政府應向國人道歉，至於高嘉瑜則是輕佻政客，藍綠都覺噁心。

沈富雄15日在臉書表示，高端混打是現代版的指鹿為馬，衛福部長陳時中說，美國對高端接種的處理「怪怪」的，這個說法才真的是「怪怪」的，明明知道「怪怪」的原因在哪裡，不坦白告訴國人「怪怪」的真象，是企圖掩飾錯誤政策的欺騙行為。

對於陳時中高端族可「混打」國際疫苗的說法，沈富雄指出，高端疫苗在免疫學上應是有效，是認證過程有嚴重瑕疵被國際視為「無效」，如果要出國，政府應誠實地說，兩針高端都是白打，為了出國（尤其是美國），高端接種者必須「重打」兩針莫德納或BNT，而不是「混打」，或「補打」，臉不紅氣不喘，公然把「重打」說成「混打」，陳時中是「今之趙高」，嚴重藐視國人的智慧及分辨能力。

沈富雄認為，「重打」前，應抽血測量抗體的濃度，以示負責，更防萬一，抗體濃度過高或足夠者，重打的劑量應考慮減半或重打時間延後；此外，「重打」者應發第二張「黃卡」，入境美國時只出示第二張黃卡，雖然也是小小的謊，但比起陳時中團隊公然的文過飾非稍稍可以原諒。

沈富雄說，政府應向高端接種者致歉，讓國人接種國際不認可的疫苗還如此大言不慚，是不可原諒的失政，沒有打完的高端疫苗，政府在道義不應該往有邦交的窮國送，雖然這些國家的人民很少去美國，但己所不欲，勿施於人。

另外，對於高嘉瑜說的「賺到了」，沈富雄批評，這是欲哭無淚的裝飾型幽默，是不假思索，輕佻的政客表演，藍綠都覺噁心。