　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出國者白打高端　沈富雄罵陳時中「趙高」、高嘉瑜輕佻政客

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

指揮中心宣布已施打第一、二劑高端疫苗民眾，若有緊急出國需求，可開放混打國際認可的AZ、BNT或莫德納，被民眾抱怨「白打了」，但民進黨立委高嘉瑜卻直呼「賺到了」、「4劑成就最快解鎖」、「保護力最完整」。對此，沈富雄認為，政府應向國人道歉，至於高嘉瑜則是輕佻政客，藍綠都覺噁心。

沈富雄15日在臉書表示，高端混打是現代版的指鹿為馬，衛福部長陳時中說，美國對高端接種的處理「怪怪」的，這個說法才真的是「怪怪」的，明明知道「怪怪」的原因在哪裡，不坦白告訴國人「怪怪」的真象，是企圖掩飾錯誤政策的欺騙行為。

對於陳時中高端族可「混打」國際疫苗的說法，沈富雄指出，高端疫苗在免疫學上應是有效，是認證過程有嚴重瑕疵被國際視為「無效」，如果要出國，政府應誠實地說，兩針高端都是白打，為了出國（尤其是美國），高端接種者必須「重打」兩針莫德納或BNT，而不是「混打」，或「補打」，臉不紅氣不喘，公然把「重打」說成「混打」，陳時中是「今之趙高」，嚴重藐視國人的智慧及分辨能力。

沈富雄認為，「重打」前，應抽血測量抗體的濃度，以示負責，更防萬一，抗體濃度過高或足夠者，重打的劑量應考慮減半或重打時間延後；此外，「重打」者應發第二張「黃卡」，入境美國時只出示第二張黃卡，雖然也是小小的謊，但比起陳時中團隊公然的文過飾非稍稍可以原諒。

沈富雄說，政府應向高端接種者致歉，讓國人接種國際不認可的疫苗還如此大言不慚，是不可原諒的失政，沒有打完的高端疫苗，政府在道義不應該往有邦交的窮國送，雖然這些國家的人民很少去美國，但己所不欲，勿施於人。

另外，對於高嘉瑜說的「賺到了」，沈富雄批評，這是欲哭無淚的裝飾型幽默，是不假思索，輕佻的政客表演，藍綠都覺噁心。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
增6人接種疫苗後死亡！　這廠牌最多
快訊／黃偉哲跑行程「突胸悶」掛急診　檢查結果曝光
第15輪明後天公布！　莊人祥：11月混打不會跳票
高端混打「重領小黃卡」？　指揮中心訝異：可能有誤會
承認高端國家剩2國？　指揮中心反駁：還是4國
快訊／增9例境外移入「全突破感染」　6人同一國家
快訊／本土連續+0　增9例境外移入
工讀生找零錢掉地　慘遭3惡煞圍毆狂K頭！
LIVE／第15輪開放混打？　指揮中心最新說明
這群人現身刑事局！　鄭茵聲走鐘獎道歉：要代替全場女性告一個人
逃離色公公！少女流落街頭「淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

陳時中唱歌餐會有中國官員？　蘇貞昌：主管機關依法查辦

逢甲大學創辦人疑遭政治迫害　子控蔣家介入奪產陷入獄

蔣萬安遭民眾嗆「萊牛為何可吃？」　蘇貞昌：他留美也吃美豬

曾為基捷隔空交火！　王國材11月26日親自找柯文哲「坐下來談」

吳斯懷提日本神社比照蔣公銅像　促轉會：大部分都被國民黨拆光

快訊／台灣疫苗施打第一劑76％、第二劑41%　已打2763萬人次

快訊／歐美、中國疫情升溫　指揮中心示警「Delta變異株移入威脅大」

快訊／蘇貞昌因應農曆春節返鄉潮　5大防疫管制整備項目出爐

昔稱「全世界公投幾乎都綁大選」　陳其邁撇雙標：是民主實踐過程

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

陳時中唱歌餐會有中國官員？　蘇貞昌：主管機關依法查辦

逢甲大學創辦人疑遭政治迫害　子控蔣家介入奪產陷入獄

蔣萬安遭民眾嗆「萊牛為何可吃？」　蘇貞昌：他留美也吃美豬

曾為基捷隔空交火！　王國材11月26日親自找柯文哲「坐下來談」

吳斯懷提日本神社比照蔣公銅像　促轉會：大部分都被國民黨拆光

快訊／台灣疫苗施打第一劑76％、第二劑41%　已打2763萬人次

快訊／歐美、中國疫情升溫　指揮中心示警「Delta變異株移入威脅大」

快訊／蘇貞昌因應農曆春節返鄉潮　5大防疫管制整備項目出爐

昔稱「全世界公投幾乎都綁大選」　陳其邁撇雙標：是民主實踐過程

半夜摸上船偷錢失風　憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

「2021四重溪溫泉季」燈區一次看！粉色星海、櫻花樹下泡湯超夢幻

在港「國有財產」去留問題　財政部：尊重陸委會決定

高端混打哪種疫苗好？前台大醫建議分3類選擇　指揮中心回應

萌貓發現要去醫院打針　「面壁森七七」屁股黏床拒出門：不要逼我

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

中信盃黑豹旗／對屏中撐到5局　發球機特訓大園掃4安打

27歲歷史系博士怨找無工作　意外掀「高雄歷史哥」、「Cheap」互嗆

增6人接種疫苗後死亡！莫德納3例最多　另有2人接種AZ、1人打BNT

朝九晚五對身體有害？英研究「10點前上班等同於酷刑」效率反而低

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

政治熱門新聞

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

快訊／高端認證國家又縮水？　國民黨爆：從4國變成只剩2國

游盈隆批蔡英文：1114是民進黨黨恥日

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

韓辦發言人痛批「盜帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

北市1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社嗶卡領

打高端恐補2劑國際疫苗　蔣萬安：早提醒指揮中心

高端疫苗效期曝光　國民黨轟陳時中無法無天

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

「要升官發財去民進黨」　朱立倫：為台灣打拚來國民黨

瑪莎之亂後竹聯幫風光擺席！他怒酸笑話

蔡英文下令正面迎戰四大公投　授旗林靜儀要贏回中二選區

宏國總統結束訪問行程　14日晚間搭機離台

媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能帶來改變

更多熱門

相關新聞

高端混打「領全新小黃卡」！網笑：真的是重打

高端混打「領全新小黃卡」！網笑：真的是重打

指揮中心宣布施打高端疫苗的民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，一名網友表示，小黃卡上剛好就有四格，打完兩劑高端後，在混打其他疫苗剛好把四格補滿，可是有網友施打高端後混打BNT，卻是拿到一張新的小黃卡，讓他很疑惑「為何要領新卡？」

高端效期「6個月→9個月」　他轟：出事誰負責？

高端效期「6個月→9個月」　他轟：出事誰負責？

爆與陳時中無罩聚餐　郭台強今回應：跟部長不熟只是巧遇

爆與陳時中無罩聚餐　郭台強今回應：跟部長不熟只是巧遇

高端人「最佳混打廠牌」曝光！前台大醫分3類

高端人「最佳混打廠牌」曝光！前台大醫分3類

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

關鍵字：

高端沈富雄陳時中高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面