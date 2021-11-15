▲指揮中心開放讓有緊急出國者，接種高端後可加打其他廠牌疫苗。（示意圖，非本新聞當事人／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內有逾77萬人接種高端疫苗第一劑，指揮中心12日宣布，接種高端民眾若須緊急出國，可持證明文件加打AZ、BNT或莫德納，引來不少批評。對此，前台大感染科醫師林氏璧透露個人憂心點，並建議要出國的國人依族群「可選擇的疫苗廠牌」，30歲以下年輕男性要選BNT，若女性擔心施打後的不良反應，則可挑AZ。

指揮中心日前宣布相關消息後，引起網友大肆討論，不少人對高端疫苗相當失望，紛紛表示，「遲早要打國際，何不一開始就國際」、「白挨兩針」、「這應該是重打」、「認真問，這跟重打差在哪裡」、「所以買高端到底要幹嘛」，更擔心打下四劑的安全疑慮。

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前台大感染科醫師林氏璧指出，如同指揮中心所提醒，目前還沒有臨床試驗證實高端混打其他疫苗的安全性及有效性，這是在高端獲得國際認證前，實在有出國需求且對方國也要求的話，提供可打認證疫苗的選擇罷了。

▲目前還沒有臨床試驗證實高端混打其他疫苗的安全性及有效性。（示意圖／記者李毓康攝）

「但這樣做當然是有風險的，有效性我想不會是問題，抗體應該會衝到一個新高度。但我個人會比較擔心安全性的問題。這些人是為了出國在短期內打四針，接觸較高量的抗原，太高的抗體濃度，是否會引發較高機率的不良反應？」林氏璧提出質疑，但目前仍無相關資料可回答上述問題。

國際間混打的臨床試驗或經驗，大多在第二劑後半年待抗體下降才施打。林氏璧說，目前看到的不良反應，第三針不會超過前兩針，「但在短期內打四針，的確令人擔心安全性。」至於已打高端者再接種mRNA疫苗，因已認得該抗原，因此mRNA第一劑應相當於其他人的第二劑，也許不良反應機率會兩劑都偏高。

林氏璧進一步指出，雖然目前還不確知打mRNA疫苗後發生心肌炎的確實致病機轉，但若抗體衝太高，是否如同一般人第二劑後發生較高機率心肌炎，使年輕男性暴露在高風險下？仍須非常小心。

▲林氏璧建議，30歲以下已接種高端的年輕男性，可選擇BNT。（示意圖／記者李毓康攝）

對於已打高端者，為了出國要加打兩針，林氏璧依照族群、性別也提出了建議，30歲以下的年輕男性，建議選BNT，因莫德納劑量較高，在日本、歐洲都看見發生心肌炎機率較BNT高；若是40歲以下者，則要避開AZ，擔心血栓併血小板低下。至於女性朋友，如果憂心施打後發燒、注射部位痛等不良反應，也是選BNT，相較於莫德納可降低副作用發生機率；若選AZ，理論上不良反應機率應該會比mRNA疫苗更低。

林氏璧提醒，請理解目前次單位蛋白疫苗混打其他廠牌疫苗幾乎沒有臨床試驗發表，因此有效性、安全性皆未知。依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌疫苗，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，因此請自行斟酌其必要性。

至於高端何時可獲國際認證？林氏璧說，至少現在方向比較清楚了，一是從歐盟的免疫橋接三期，因人數較少有機會較快；二則是WHO團結試驗疫苗傳統三期，上週傳出已在3國收納4千名受試者，總計要收2萬高端疫苗組和2萬對照組，然而仍要看疫情走向及收案順利與否而決定速度。