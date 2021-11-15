賴士葆酸中央：死800多人不須負責　讓高端族多打2針算什麼

▲高端疫苗。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內有逾77萬人接種高端疫苗第1劑，指揮中心宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因須出國，開放混打國際認可的AZ、BNT或莫德納，被抱怨「白打了」。對此，國民黨立委賴士葆狠酸中央，死了800多人都不須負責，讓高端族多打2針算什麼。

賴士葆今（15日）表示，總統蔡英文和副總統賴清德把手臂獻給高端，鼓勵大家打高端，現在國際上幾乎普遍不認可高端疫苗，於是當初響應打高端展現愛國意識的民眾，如要出國必須重新施打2針國際認可的疫苗，多打一針就多一次的風險。

賴士葆指出，美國公佈入境要施打國際認證的疫苗，高端不在名單內，陳時中說世界又不是只有美國，目前全世界只有4個國家認可高端，民眾打高端出不了國，過去陳時中說混打要有科學證據，現在，指揮中心幾個專家只有口頭討論就開放混打，沒任何臨床試驗證實高端與其他廠牌疫苗混打的安全性與有效性，指揮中心要民眾自行評估風險。

賴士葆提到，蔡政府官員一路用政治力替高端背書，未解盲就簽約，未完成第三期試驗用免疫橋接取得緊急授權等等，高端相關的爭議罄竹難書，蔡政府執政以來，一直讓意識形態主導政策，把科學實驗的疫苗宣導成為打高端就是愛國，其實太大膽，這是關乎生命安危的疫苗，政府大力背書真的很危險，卻要民眾自負風險。

賴士葆批評，蔡政府誤判高端會飛天，如今要出國的民眾，打過2劑高端，必須再重新打2劑其他的疫苗，民眾誤信政府強力背書的疫苗，最後卻自誤，蔡政府很對不起這些打高端的民眾，但專制獨裁的政府，疫情破口死了800多人都不須要負責，讓高端族多打2針又算什麼。