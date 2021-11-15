犯保協會「馨愛築夢．攜手翱翔」感恩表揚大會

▲犯保協會11／3舉辦「馨愛築夢．攜手翱翔」感恩暨表揚大會，感謝董事、監察人及主任委員對於被害人保護工作的貢獻。（圖／犯保協會提供）

財團法人犯罪被害人保護協會（簡稱犯保協會）在11／3舉辦「馨愛築夢．攜手翱翔」感恩暨表揚大會，感謝董事、監察人及主任委員對於被害人保護工作的貢獻，由身兼犯保協會董事長的高檢署檢察長邢泰釗主持，法務部蔡清祥部長、陳明堂政務次長及柯麗鈴主任秘書也到場表達感謝。

蔡清祥部長在致詞中表示，感謝董事、監察人不吝提供各種專業建議，各地分會主委對於重大被害案件，第一時間動員工作人員及志工給予家屬協助，義行義舉，令人敬佩。

邢泰釗董事長也表示，本會董事會與監察人網羅相關政府機關代表、犯罪被害保護的專家學者、被害人代表，以及願意投身被害保護業務的社會公益人士等多元專業人士，給予專業且具建設性的指導與襄助，被害人保護工作除了訂立法規與政府部門的推動，更需要匯集民間的力量才能拓展到社會的每個角落。

此外，本次大會更安排特殊貢獻獎，感謝過去一路默默與同仁一起執行各項業務的陳維練顧問、陳淑雲顧問、吳怡明顧問，以及曾俊哲執行長。整場活動採網路直播，期盼加深各界對犯罪被害保護的了解與關注，透過各界對於犯罪被害人的支持，幫助他們重建生活，迎向下一段人生。（本文轉載自財團法人犯罪被害人保護協會《犯罪被害人保護馨希望》2021年11月電子報）