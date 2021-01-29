犯保董事長邢泰釗關懷車禍腦傷被害人　家屬感動犯保8年來陪伴

▲財團法人犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗（左）會同台南地檢署檢察長葉淑文等人關懷黃姓被害人，致贈春節年菜 。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

記者陳崑福／屏東報導

財團法人犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗26日會同台高檢台南分檢檢察長張清雲、台南犯保分會榮譽主任委員也是台南地檢署檢察長葉淑文、主任委員龔甫青及主任吳佳穎等人，探視因車禍導致重傷的黃姓被害人家庭，致送佳節年菜及關懷慰問品，讓家屬感受到犯保的用心陪伴，寬心過年。

黃姓被害人於8年前車禍導致腦部受重傷，他的母親表示，兒子車禍受傷後，大多半癱在床，生活技能也是重新學習，她把兒子接回在家自己照顧，偶有零工時需要兩邊奔波勞累，雖然這樣真的很辛苦，但只要看到兒子的些微進步，都是可以支撐他們繼續堅持下去的動力。

黃媽媽很感謝犯保協會8年來持續不斷的關心資助，對於他們來說，這些實質的幫助減輕了許多的負擔。

邢泰釗董事長關心黃媽媽在家自己照護的辛苦與用心，也告訴黃媽媽有任何需求都可以跟犯保協會進行討論，將盡力協助解決困難。張清雲檢察長也鼓勵被害人透過復健能越來越進步，持續加油，在復健方面的協助，犯保也會持續提供輔助。

葉淑文檢察長悉心叮嚀黃媽媽，要多照顧保重自己，要有健康的身體，才有體力與能量去陪伴兒子一起走復原之路，若有需要支援的時刻，犯保協會是他們堅強的後盾。主委龔甫青也，每次來探訪，都看到黃男的進步，就是對犯保人員的最大的鼓勵與安慰，更是推動犯保尋找更多的資源挹注的動力。