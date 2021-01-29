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犯保董事長邢泰釗關懷車禍腦傷被害人　家屬感動犯保8年來陪伴

▲財團法人犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗會同犯保台南同仁關懷黃姓被害人，致贈春節年菜 。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲財團法人犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗（左）會同台南地檢署檢察長葉淑文等人關懷黃姓被害人，致贈春節年菜 。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

記者陳崑福／屏東報導

財團法人犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗26日會同台高檢台南分檢檢察長張清雲、台南犯保分會榮譽主任委員也是台南地檢署檢察長葉淑文、主任委員龔甫青及主任吳佳穎等人，探視因車禍導致重傷的黃姓被害人家庭，致送佳節年菜及關懷慰問品，讓家屬感受到犯保的用心陪伴，寬心過年。

黃姓被害人於8年前車禍導致腦部受重傷，他的母親表示，兒子車禍受傷後，大多半癱在床，生活技能也是重新學習，她把兒子接回在家自己照顧，偶有零工時需要兩邊奔波勞累，雖然這樣真的很辛苦，但只要看到兒子的些微進步，都是可以支撐他們繼續堅持下去的動力。

黃媽媽很感謝犯保協會8年來持續不斷的關心資助，對於他們來說，這些實質的幫助減輕了許多的負擔。

邢泰釗董事長關心黃媽媽在家自己照護的辛苦與用心，也告訴黃媽媽有任何需求都可以跟犯保協會進行討論，將盡力協助解決困難。張清雲檢察長也鼓勵被害人透過復健能越來越進步，持續加油，在復健方面的協助，犯保也會持續提供輔助。

葉淑文檢察長悉心叮嚀黃媽媽，要多照顧保重自己，要有健康的身體，才有體力與能量去陪伴兒子一起走復原之路，若有需要支援的時刻，犯保協會是他們堅強的後盾。主委龔甫青也，每次來探訪，都看到黃男的進步，就是對犯保人員的最大的鼓勵與安慰，更是推動犯保尋找更多的資源挹注的動力。

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