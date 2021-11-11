拿五倍券逛「洋蔥園遊會」　支持馨生人手作商品

▲士林地檢署及犯保士林，透過小型園遊會介紹馨生人商品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新冠肺炎疫情下，各行各業受到衝擊！犯保士林分會在明（12日）下午3時，將在士林地檢署1樓大廳，舉辦小型園遊會，向社會大眾介紹馨生人商品，藉由振興加碼活動設計，鼓勵馨生人推出五倍券優惠方案，以彌補受疫情影響造成的損失，並邀請犯保總會邢泰釗董事長、士林地檢署繆卓然檢察長與犯保士林分會李魁相主委等人共襄盛舉。

本土疫情緩和，政府推出五倍券全力振興經濟，犯保士林分會因此邀請馨生人一起向社會大眾廣為介紹他們手工自營商品，此次邀請八仙傷友準備咖啡、滷味、牛軋糖，及車禍家屬手作茶葉蛋和黑糖老薑、桂花金棗等，且邀請犯保總會邢泰釗董事長、士林地檢署繆卓然檢察長與犯保士林分會李魁相主委等人，透過記者會呼籲社會大眾支持馨生人，降低受到疫情期間營收減少的影響。

每位馨生人背後都有不為人知辛酸，有時被害事件發生在經濟不良的被害家屬身上，且須金錢上幫忙、人道關懷，甚至法律訴訟協助，都是需要透過犯保協會提供，這些犯罪被害人也稱為馨生人。

這次邀請「向日有機農場」則是由約10位曾經因吸毒、逞凶鬥狠入監服刑過的更生人手工做出，他們希望透過自食其力的方法，擺脫過去曾經貼在他們身上的標籤，也盼每個人吃到嘴裡的不僅是食物的好滋味，也能品嘗到他們的洗心革面的真心。

另「貓本家-寵物友善咖啡館」開業已6年多，由陳大哥及愛貓人士一同成立，陳大哥的弟弟因八仙塵爆造成身體大面積燒燙，無法再從事昔日的房仲工作，因此陳大哥邀弟弟到店內幫忙，陳媽媽也自製滷味增加收入，希望將手藝傳承給小兒子，盼小兒子在未來能自力更生。