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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人澎湖開鵝肉店　蔡清祥飛澎湖捧場：朝「對的人生」前行

▲▼法務部長蔡清祥到澎湖選哥鵝肉店。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥到澎湖選哥鵝肉店。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北被導

曾犯下槍砲案件而入獄的「選哥」，出獄後向更生保護會貸款，在澎湖開「選哥鵝肉店」。法務部長蔡清祥得知後，23日特別帶隊前往捧場，讓選哥非常感動，一邊切菜、一邊擦眼淚。蔡清祥還勉勵選哥，「加油！」，要他繼續朝「對的人生」前行。

法務部在澎湖花火節期間，特地與澎湖縣政府合作辦理人權影展二部曲：「澎湖花火人權影展」，讓民眾觀賞絢爛花火之際，也能在離島享受戶外電影院活動，藉由欣賞人權電影，增長人權知識。蔡清祥因此應邀到澎湖致詞，他聽聞選哥創業的過程，覺得有必要親自前往，因此率隊前來消費。

蔡清祥在23日與澎湖地檢署檢察長李嘉明等人前往鵝肉店用餐，選哥一看部長率隊光臨，竟是為了幫他打氣，讓選哥激動不已。選哥當年因槍砲罪入獄，獲得假釋後決定重頭開始，假釋當天就向更保貸款，並努力工作，把原本5年的還款期限，縮短在3年內清償。對於他這麼勵志的故事，蔡清祥自然是豎起大拇指說讚，不斷對他說「加油！」，要他繼續朝「對的人生」前行。

此外，蔡清祥也聽聞某位8旬婦人，丈夫在10多年前遭逢車禍，意外喪生，但肇事者又無力賠償，讓婦人遭受喪親、貧困的多重打擊。還好在犯保協會志工的細心陪伴下，婦人終於走出傷痛，投注注意力在自耕的菜園中。蔡清祥也前往探視，並致贈「一路相伴」字樣的禮物。
 

▼法務部長蔡清祥到澎湖選哥鵝肉店。（圖／法務部提供）

▲▼法務部長蔡清祥到澎湖選哥鵝肉店。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥到澎湖選哥鵝肉店。（圖／記者吳銘峯攝）

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