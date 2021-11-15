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呂文忠卸任調查局長感性致謝　王俊力接任強調「榮譽」信念

▲▼調查局卸任局長呂文忠（左）與新任局長王俊力（右）今交接，法務部長蔡清祥（中）監交。（圖／調查局提供）

▲調查局卸任局長呂文忠（左）與新任局長王俊力（右）今交接，法務部長蔡清祥（中）監交。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

桃園地檢署檢察長王俊力獲層峰擢任調查局長，今與卸任局長呂文忠交接，法務部長蔡清祥監交肯定呂文忠任內成效斐然，落實總統蔡英文宣示「資安即國安」等重要工作，呂文忠答謝指出，很慶幸能與調查局夥伴共事、完成階段性任務，王俊力強調「榮譽」信念，將帶領全局朝具有鋼鐵般紀律團隊4大方向努力。

王俊力現年59歲、司訓所第29期結業，畢業於政戰學校法律系、曾任軍法中校，是檢察系統少數出身軍校的檢察首長，歷任法務部檢察司長，橋頭、澎湖與連江等地檢署檢察長，去年接任被視為繁重地區的桃檢檢察長，今年7月剛起訴涉嫌勾結毒販盜賣扣案毒品的調查官徐宿良。

呂文忠在檢察系統的歷練也十分完整，曾擔任法務部政風司長、法制司長、行政執行署長，他的調查局長任期達3年2月，累計先前調法務部辦事的期間，合計已滿6年，依規定必須回任檢察官，今卸任後將轉任最高檢察署主任檢察官。

交接典禮今上午10時在調查局本部舉行，由蔡清祥監交，多位院檢首長出席，葉盛茂等3位調查局前局長也在座，現場還有4位將官共7顆星觀禮，凸顯王俊力的軍方人脈。

蔡清祥致詞肯定呂文忠任內成立資安工作站，全力查緝各類網路犯罪，，落實總統蔡英文宣示「資安即國安」工作，在國家安全維護、重大犯罪調查，成效斐然，在國際事務方面，更史無前例舉辦FBI國家學院校友會，集結20多國執法菁英來台交流，獲得極高評價。

蔡清祥期許王俊力在「台灣面臨中共侵略意圖的險惡時刻，以國安思維領導統御調查局」，曾任調查局長的蔡清祥感性表示，調查局非常團結凝聚有向心力，「每次到展抱山莊（調查局訓練中心），都能聞到淡淡桂花香、體會到濃濃人情味」，他當年新接任局長，「大家從排斥觀察到接納進而追隨，我非常感動！」

蔡清祥強調調查局是一個大家庭，他有幸成為一份子，「一日調查員，終身調查員」，希望王俊力就任後，帶領調查局與同屬法務部的檢察機關、廉政署合作發揮團隊精神，再創佳績。

呂文忠的卸任感言肯定王俊力「學識豐富，也是一位積極認真、善體人意、熱忱穩健的翩翩君子」，2人在1983年服役時就在高雄九曲堂部隊軍法組共事，相信王俊力能讓調查局有一番新氣象，呂文忠也表示慶幸自己能完階段性任務，與調查局同仁逐一克服困難、交出一張張漂亮的成績單。

呂文忠重申曾誓言從就任調查局長起，就與全局榮辱與共，今天雖然離開，「但在人生道路上，我們不是只有擦肩而過，而是有共同打拚的美好回憶」，期待大家共同繼續前行，「珍重再見！」

王俊力表示擔任調查局長，是他個人從軍官、檢察官以來的第3次職涯轉換，「我個人心中的基本信念，就是『榮譽』2字！」過去辦案與調查局合作，對工作精神與敬業態度留下良好印象。

王俊力強調，今天接下重任後，除延續呂文忠建立調查局「國家的、人民的、人權的、科技的、創新的」5大核心價值，也將帶領調查局朝向具有鋼鐵般的紀律團隊、具有計畫性的專業團隊、具有執行力的效率團隊與具有凝聚力的和諧團隊4大方向努力，堅守「依法行政、行政中立」原則，並要求幹部以身作則，關懷同仁，以免一個小失誤，讓優異工作成果前功盡棄，喪失民眾對調查局的信心。

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