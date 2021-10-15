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社會 社會焦點 保障人權

高雄城中城火災　邢泰釗探視並指示犯保協會全力協助

▲▼犯保協會董事長邢泰釗，與犯保人員趕赴殯儀館，協助、慰問高雄城中城大火的罹難者家屬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲犯保協會董事長邢泰釗（中）趕赴殯儀館，慰問高雄城中城大火的罹難者家屬。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

高雄「城中城大樓」發生火災，遭成46死的慘劇。「犯罪被害人保護協會」在案發後就立即成立「即時關懷」小組，到場協助家屬指認、並關懷家屬。犯保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，也在15日上午前往殯儀館，指示犯保人員全力協助，幫助罹難者與家人安心回家。

高雄鹽埕區的「城中城大樓」，在14日凌晨2點多時發生大火，造成目前共46人死亡的慘劇，案發後震驚社會。犯保協會在接獲消息後立即成立「即時關懷」小組，協調總會及高雄、橋頭、屏東分會專任人力6名，及保護志工共計22名，在14日下午3時就前往現場，以關懷罹難者家屬為主，並配合高雄地檢署進行現場服務。

另外犯保協會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，也率領高雄地檢署檢察長莊榮松，在15日前往殯儀館瞭解第一線工作人員服務情形，並給予慰勞。由於本次意外造成極重大傷亡，邢泰釗也指示相關人員，在政府與民間組織相互配合下，犯保協會與各地分會也將持續秉持「人溺己溺」的服務宗旨，盛接家屬的哀傷，一起陪伴家屬走過這傷痛的人生歷程，讓罹難者與家人可以安心回家。

犯保協會指出，本案後續涉及刑事責任追訴、保全程序及民事求償問題，犯保協會與法律扶助基金會今年也推動單一窗口服務，兩會於第一時間雙向聯繫，後續將評估每一位罹難者家屬的狀況，由犯保協會或法扶基金會安排律師，確保家屬的法律權益。

此外，犯保協會也表示，由於本次事故造成死亡人數眾多，且多數無法辨識，需進行DNA鑑定，為有效掌握被害人資訊，犯保協會高雄分會與高雄地檢署、高雄市政府警察局犯罪被害保護官及社會局成立單一窗口，只要確認罹難者身分即可迅速聯繫犯保協會人員，並透過社會局共同協處，即時關懷罹難者家屬。


▼犯保人員趕協助、慰問高雄城中城大火的罹難者家屬。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲▼犯保協會董事長邢泰釗，與犯保人員趕赴殯儀館，協助、慰問高雄城中城大火的罹難者家屬。（圖／記者吳銘峯攝）

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