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苗栗頭份改裝車橫行　警周末夜開18張罰單！查獲2級毒品

▲苗栗縣警察局動員5個分局近百名警力，配合縣府單位在頭份地區聯合稽查，共開出18張罰單和查獲2級毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣警察局動員5個分局近百名警力，配合縣府單位在頭份地區聯合稽查，共開出18張罰單和查獲2級毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局近日經常接獲民眾陳情，稱在頭份市區夜間常有改裝排氣管車輛橫行、製造噪音，據此警察局動員5個分局近百名警力，聯合苗栗監理站及苗栗縣政府環境保護局等單位，在頭份市中興路與建國路口執行路檢，共開出18張違規罰單，還查獲0.52公克的2級毒品。

苗栗縣警局表示，為配合內政部警政署辦理全國性同步取締酒後駕車專案勤務，特別擇定易陳情地區頭份市中興路與建國路口執行路檢，由警察局頭份分局、苗栗監理站及苗栗縣政府環境保護局等3個單位出動，首度在週末夜間聯合實施稽查，針對改裝車體、排氣管、變更車燈顏色等違規行為加強取締。

▲苗栗縣警察局動員5個分局近百名警力，配合縣府單位在頭份地區聯合稽查，共開出18張罰單和查獲2級毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

分別舉發4件改裝排氣管（音量超標）、1件擅自變更燈光原有規格、1件酒後駕車、9件闖紅燈、1件未依號誌指示行駛、及2件無照駕駛等違規行為，總共18件交通違規單；甚至有1名駕駛人實施酒精檢測後，超過法定標準值0.25mg/l，以公共危險罪送辦，嚇阻改裝、危險駕車及酒駕歪風，維護用路人安全。

另外，警方除了取締交通違規行為外，執行超商巡邏守望勤務的眼尖帶班所長鷹眼發現超商飲食區客人精神恍惚，直覺不對勁，上前盤查逐一追問，赫然查獲第2級毒品安非他命重達0.52公克及吸食電火燈工具，全案依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

▲苗栗縣警察局動員5個分局近百名警力，配合縣府單位在頭份地區聯合稽查，共開出18張罰單和查獲2級毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣警察局呼籲，治安平穩、交通順暢及為民服務是警察3大職責，針對違法、違規行為絕不容許任何人挑戰及藐視公權力行為，苗警一定嚴查到底，並在每週末規劃18處防制危險駕車守望勤務、動用40名警力，呼籲所有用路人務必遵守刑事、交通等相關法令，以保障自身及他人權益與安全。

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