檢舉同僚靠爸「派出所當網咖」　自己卻偷吃他牛肉4次

▲賴員因未經同意，私自在派出所的冰箱內拿了4次陳員的牛肉煮食，遭陳員報警處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局大湖分局坪林派出所，3月發生賴姓員警檢舉陳姓員警有醫生爸爸撐腰而勤務不正常，更把派出所當網咖用；經調查後2人都已調離他處。原來早在1月、2月時，賴員就因未經同意把陳員放在派出所冰箱內2.75公斤、市價約1千元的牛肉烹煮食用，遭陳員發現而報警處理，法官認定賴員4次竊盜罪，判處應執行拘役40日。

據了解，27歲的陳姓員警，從事警察工作有2年時間，3月遭賴員（24歲）檢舉是依靠醫生父親撐腰，不把同事放在眼裡，執行巡邏或是值班等勤務時，未依規定領子彈，也沒穿防彈背心，而且值班時會溜回自己辦公桌看影片，甚至將自己電腦的設備都搬來，毫不在意別人。

大湖分局長廖志明指出，陳員除了態度問題外，並未發現他工作上的相關缺失；而賴員也曾因督察組到派出所突擊抽檢，發現應該開門值班的賴員竟然還在寢室呼呼大睡，後來也將賴列為督勤重點對象。當時認為陳姓所長內部管理有問題，2021年2月22日，將陳、賴一併調到市區派出所，就近監督。

而早在1、2月間，就已接獲陳姓警員檢舉賴涉嫌偷吃他冰存的牛肉，警方都依法偵辦；經檢警調查後，賴男也坦承不諱，連續在2021年1月22日到25日某時許、1月27日下午5點許、2月3日到6日某時許、2月6日晚間9點許，竊取陳姓同事放置在所內冰箱的內冷藏牛肉共計約2.75公斤，價值約1千元。

法官認為，賴男身為員警，本應依法行事、謹守分際，竟不循正途獲取所需，多次竊取他人即同事置於冰箱內之食物，缺乏尊重他人財產權之觀念，對告訴人的財產安全造成危害。衡量賴男初犯本罪，與犯罪之動機、目的、手段、情節、竊得財物之價值與現況，及坦承犯行之態度等，4次竊盜罪分別處拘役20、10、10、10日，應執行拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。