炫金保時捷GTS夜半狂炸街頭　改裝排氣都推給原廠慘被打臉

記者游瓊華／台中報導

「轟！轟！轟！」台中市警局第一分局10月28日晚間與環保局、監理站執行聯合稽查作業時，一陣巨大引擎聲浪傳來，隨即看到一輛炫金超跑保時捷Porsche Cayman GTS停等紅燈，警方要求該車進行檢測，車主稱車未改裝，但一查不僅是改裝車，且噪音檢測都超標，當場被開罰2700元。

▲炫金保時捷GTS夜半呼嘯街頭，音浪太強被取締噪音超標GG了。（圖／民眾提供）



警方表示，車主原本宣稱保時捷均為原廠配置並未改裝，經環保局及監理站人員查驗後，證實確為改裝車，噪音檢測也未過關，標準應為93.8分貝，但一測卻是110分貝，超過標準16.2分貝，現場環保局依法予以開罰新台幣2700元。

警方當日執行2小時，即攔查檢測7輛疑似改裝車輛，除了該輛炫金保時捷外，還有兩輛改裝機車超標、未符標準者，均依噪音管制法等相關法規予以開罰。

第一分局透露，除了不定期、不固定地點執行「環、警、監聯合稽查」外，另每日於轄內各重要路段加強編排勤務，利用科技執法移動式測速照相結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛外，同時針對疑似噪音車輛錄影蒐證後，通報環保機關進行檢測，經統計110年1月起至10月止，該分局已通報近百件；另使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規1萬2087件。