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改裝汽機車擾人清夢　桃警+環保局聯手揪15輛開罰

▲楊梅警分局15日晚間會同市府環保局、中壢監理站人員在楊梅區執行聯合稽查，針對改裝車輛進行噪音檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局15日晚間會同市府環保局、中壢監理站人員在楊梅區執行聯合稽查，針對改裝車輛進行噪音檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部分車輛違法改裝產生大分貝噪音影響住戶安寧，楊梅警分局15日晚間會同市府環保局、中壢監理站執行聯合稽查改裝車輛噪音檢測，2小時內攔查60輛車輛，其中19輛非法改裝車輛中就有15輛噪音超標，不合格率高達8成以上，環保局人員利開罰並限期改善與完成複驗。

楊梅警分局指出，配合市府環保局利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人汽機車主動攔查檢驗，15日晚間在楊梅中興路、福德街進行噪音檢測，針對來往汽機車依噪音管制法規定檢測，測量後超過機動車輛噪音管制標準，將處罰車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

▲楊梅警分局15日晚間會同市府環保局、中壢監理站人員在楊梅區執行聯合稽查，對改裝車輛噪音檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局15日晚間會同市府環保局、中壢監理站人員在楊梅區執行聯合稽查，對改裝車輛噪音檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方表示，15日晚間2小時攔查60輛汽機車，其中19輛非法改裝車輛經環保稽查員檢測排氣音量，有15輛機車噪音超標，不合格率高達8成，環保局人員立即開罰，並責令改正與限期完成複驗。

楊梅警分局分局長洪志朋呼籲，為確保市民生活安寧，警方將持續配合環保局不定時、不定點進行聯合稽查路檢，加強取締非法改裝車輛，以還給市民寧靜生活空間。

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