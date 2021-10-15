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社會 社會焦點 保障人權

快訊／城中城惡火奪46命　陳其邁下令連3天稽查老舊住商大樓

記者陳以昇、黃宥寧、林冠吟／高雄報導

屋齡40年的城中城大樓曾風光一時，卻因為管理不善逐漸沒落，房價一度跌到1坪1萬仍乏人問津，最後成為社會底層弱勢族群的棲身之所，而此次在14日凌晨發生火警事故，奪走46條人命，高雄市長陳其邁也下令將連續3天針對30年以上的住商混和大樓進行聯合稽查，並強調絕對不會逃避相關責任，同時也會全力罹難者與傷者家屬來處理後事，並請社會局協助住戶回復正常生活。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁下令將連續3天對市內34動30年以上的住商混和大樓來進行聯合稽查。（圖／記者賴文萱攝）

城中城大樓14日凌晨發生火警事故，造成46人死亡41人受傷的慘案，為台灣火警事故中死傷第二慘重的事件，屋齡40年的城中城大樓，曾經風光一時，更還是地段熱門的黃金路段，不過最後卻因為管理不善與商圈轉移而逐漸沒落，最終成為社會底層弱勢族群的棲身之所，遊民等聚集喧嘩喝酒，儼然成為當地居民心中的毒瘤區域，房價更曾跌到1坪1萬仍乏人問津。

▲▼城中城大樓燒成火柱！百人受困 鄰居嚇哭：聽到哭喊慘叫聲...裡面還有人。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

▲城中城大樓14日凌晨發生火警，奪走46條人命。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

此次大火事故，老舊大樓消防安全再度成為各界的關注焦點，對此高雄市長陳其邁除下令將連續3天，針對高雄市內34棟屋齡高達30年以上的住商混和大樓進行聯合稽查外，必要時更將與警局合作來排除阻力。對於釀成46人喪命的城中城火警事故，究竟為何會起火？陳其邁也表示，14日已指示副市長成立獨立的行政調查小組來協助調查，並強調該有的行政管理責任或是在執行上有疏忽都不會迴避，也會來追究相關的行政責任，希望可以釐清真相。

▲▼快訊／高雄城中城大火重大突破　調查發現一樓有「燒焦香爐」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲在1樓起火點調查發現一樓有「燒焦香爐」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁也指出，城中城的住戶眾所皆知多為社會上經濟較為弱勢的族群，針對罹難者家屬，市府端會全力來協助家屬置辦後事，而其中2名難以用指紋指認身分的罹難者，也將會採取其他方法來進行比對，必定會全力協助家屬在事故後不管是心情或是生活上都能獲得幫助，此外也會會同社會局、民政局和殯葬處向家屬提供專人一對一服務。而對於傷者部分，陳其邁也強調會讓傷者們來受到最妥善的照顧，再會同民政局與社會局等局處，進行現有住民的未來安置計畫。

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