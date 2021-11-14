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全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」　他怒轟政府：被當笨蛋

▲國內目前持續大規模接種疫苗。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高端疫苗開放混打，圖為示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布，接種高端疫苗民眾若須緊急出國，符合條件者，可持證明文件加打AZ、BNT或莫德納，一名擔任高端受試者的男網友曬出小黃卡表示，今年初受試時打完兩劑高端，10月初又加打一劑BNT，準備要接種第四劑疫苗了，不過受試的過程讓他超傻眼，本來很支持台灣生技，但感覺被當成笨蛋。

該網友在PTT發文曬出小黃卡，參加高端疫苗臨床試驗，今年2月23日打了第一劑疫苗，3月23日打第二劑，也確定打到的是「真疫苗」，不是安慰劑，10月15日時又加打一劑BNT，「我可能是全臺灣，甚至是全世界第一個，打完兩劑高端，再打一劑BNT的人」。

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他坦言，本來是很支持台灣生技以及醫療研發產業，因此選擇參加臨床試驗，但讓他很傻眼的是，明明高端二期實驗都還沒結束，根本還不知道保護力有多少，政府卻急著要上市，開放給國人施打，「那我們這些做實驗的白老鼠幹嘛當白老鼠，直接給你們大眾打就好啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO已施打三劑疫苗。（圖／翻攝自PTT）

他指出，受試者於9月初回醫院做最後一次抽血，查看體內的抗體有多少，才算是完成二期實驗，但是政府卻在8月23日就開放民眾施打高端，「假使如果我們這些白老鼠的保護力很低呢？更假如副作用很強烈怎麼辦呢？」

他表示，參加試驗打高端疫苗的事，都不敢告訴身邊的人，跟公司請假的理由都是掰的，打完疫苗後不敢捐血，也不敢去診所看醫生，比平常更注意身體狀況，「連喜歡的運動都不太敢做，因為怕受傷要看醫生」，結果發現一切都白忙一場，「不是不支持高端，是不支持政府硬推高端」。

貼文曝光後，引起網友們討論，「你賺到了滿滿一堆防疫假耶」、「為高端生技做先鋒，Respect」、「不離不棄，被當北七」、「比別人多，真的是最頂最好」、「每次都有一定風險，打愈多次愈高」、「第四劑可能沒BNT，你要再混AZ」、「打四劑賺爛了」、「世界第一恭喜，台灣之光」、「這實驗到底有什麼意義」。

▼打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

▲▼打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

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