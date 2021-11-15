運鏡配樂都超強！「Youtuber清流」鄉民一致點名他：最後的淨土

▲YouTuber如雨後春筍般冒出。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTuber如雨後春筍般冒出，若有負評或是負面舉動，可能都會失去觀眾。就有網友好奇詢問，YouTuber越來越多，現在的清流是誰呢？貼文一出，立刻引發熱烈討論，就有不少網友紛紛點名這位「台灣阿北」，直呼他是YT界的「最後淨土」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「現今Youtuber的清流是誰」為題發文，提到Youtuber越來越多，有些人的影片內容非常優質，不過要被稱上「清流」，又是另一個層次了。

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說到清流，很多人都會想到「光頭哥哥」陳俊傑，因為他是少數不開「斗內」的實況主，他拍片除了抒發心情，更希望能帶給觀眾歡笑，因此被鄉民譽為直播界清流。原PO好奇，大家覺得眾多Youtuber、Vtuber之中，誰是清流呢？

▲除了光頭哥哥外，還有沒有誰能被稱為Youtuber界「清流」？（圖／翻攝自YouTube）

貼文曝光後，不少網友都想到萍哥，「萍哥誰敢嘴」、「萍哥啊，YT最後淨土」、「推萍哥，很單純樸實的內容」、「萍哥啦，要問幾次」、「萍哥啊，過著一般人的生活，簡單沒立場」。

除了萍哥之外，也有不少網友分享其他答案，「統神與國動」、「癡癡（白癡公主）」、「好味小姐」、「霸軒與小美」、「HowHow一生推」、「壹加壹，必推」、「台客劇場」、「台南Josh、英雄日常、賤葆、反正我很閒」、「喬瑟夫，最近業配床墊那集好笑」、「張家夫妻滑起來、統神大戲院」。

「Youtuber『萍哥』也太好看了吧！」先前也曾有網友發文大誇萍哥個人風格強烈，影片內容都是打野味、料理、享用，怎麼看都看不膩。底下網友也紛紛表示，「好台好親切，像日常生活中常看到的台灣阿北」、「他的影片很有教育意義，還會順便把垃圾撿一撿帶回去」、「運鏡跟配樂說真的X打一堆野味YT」。