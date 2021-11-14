13歲的智力怎麼了？　特教老師批張景森：帶頭歧視兒童

▲環團力挺藻礁公投狠批張景森。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

行政院政務委員張景森稱時代力量支持反萊豬、護藻礁和挺公投綁大選公投案「集體智力只有13歲」，中南部反空汙環團今（14日）怒召開記者會挺藻礁公投，時力黨員也是特教老師出席怒批，張景森根本是在歧視兒童。

爭好氣聯盟執行長岳祥文說，自己是時力黨員，更是特教老師，張景森這種說法完全錯誤，台灣早在2013年就通過了兒童權 利公約（CRC）和身障權利公約（CRPD）施行法，每個人都有表達意見的權利，每個人的想法都應該被尊重，這是最基本的人權議題，身為國家的政務委員，拿智力和年紀的議題來嘲諷他人，這很明顯是國家帶頭歧視人民，目無法紀，公然違法，質疑這種政務委員，適任嗎？到底民進黨政府還要墮落到什麼程度？

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岳祥文不滿再問「13歲的智力怎麼了嗎？」13歲的年紀已進入皮亞傑（Piaget）認知發展階段最高階段，和柯爾伯格（Kohlberg）道德發展階段最高階段，13 歲的年紀和一般成年人一樣，都有足夠成熟的狀態，可以進行抽象性、批判性的思考，而且更可以展現出成年人所沒有的道德勇氣，與追求正義公理的態度，同時也更能體認自然與人類是生命共同體的概念，這些都剛好是民進黨政府最欠缺的能力。