不滿張景森稱「智力只有13歲」！　環團怒擬公投前發動遊行

▲環團怒擬公投前發動護藻礁氣候遊行 。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

4大公投案12月18日進行，時代力量表態反對重啟核四，其餘3項籲大眾投下「同意」，行政院政務委員張景森直言「集體智力只有13歲」。環保團體今（14日）召開記者會表達不滿，針對藻礁公投再籲投下同意，氣指不排除公投前發發動護藻礁氣候遊行，喊話張景森這麼神，是不是順便評一下民進黨集體智力是幾歲？

台灣健康空氣行動聯盟、藻礁公投推動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、彰化縣環保聯盟、台南市空汙防護自救會和南部反空汙大聯盟等環團，今在立法院公開力挺藻礁公投。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃怒批，今天全台灣最大黨全面執政，結果在稱時代力量三個公投同意就是13歲，若智力評鑑大神張景森這麽厲害，有嘴說時代力量，要不要順便說說民進黨集體智力是幾歲？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉光芃說，若張景森這麼厲害，是不是也要評民進黨智力有幾歲？



葉光芃提到，經濟部長王美花一面答辯三接是為了供電北部使用，卻又強調台積電在高雄設廠的用電需求，比三接開發更早承諾的麥寮LNG接收站至今無進展，質疑政府是否遇藻礁一條龍，遇六輕一條蟲？

台中爭好氣聯盟執行長、特教老師岳祥文說，張景森「集體的智力卻只有13歲」說法，已經錯了，因台灣早在2013年就通過了兒童權利公約（CRC）和身障權利公約（CRPD）施行法，身為國家政務委員，拿智力和年紀的議題來嘲諷他人，這很明顯是國家帶頭歧視人民。

▲環團認為，高耗電的中鋼、中油等產業能夠加速低碳化轉型才是重點，而不是犧牲藻礁。



彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文指出，中南部空品不好是鋼鐵、石化業造成，蔡政府執政5年以來，用電量成長超過1.5個核四發電量，如此放任高耗能高汙染的產業發展，用電繼續大幅成長，要如何令人相信天然氣將來會取代燃煤發電，而不是燃煤發電又加上天然氣發電的雙重汙染？

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊認為，自己來自最高碳排的高雄市，只要小港及林園等地高汙染、高碳排、高耗電的中鋼、中油等褐色產業能夠優先減產、加速低碳化轉型，又可節能減碳、降空汙，才是期望政府努力的方向，而不是犧牲藻礁的自然生態。

環團最後表示，此次記者會要抗議全面執政民進黨強凌弱不同公投政治立場小黨，宣布公投前不排除發動遊行，因為這是張景森和王美花逼大家站出來的。