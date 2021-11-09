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近10年56名消防員因公殉職　時力要求修法開放籌組工會

▲▼時代力量立法院黨團9日召開「消防員近十年殉職56人，儘速開放組工會」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團召開「消防員近十年殉職56人，儘速開放組工會」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團總召邱顯智9日表示，依據消防署的統計資料，自從2011年以來，已經有38位消防員、18位義消，總共56人因公殉職，呼籲勞動部與內政部應儘速提出消防人員籌組工會的草案，如何制度性、系統性地減少消防人員面臨的危險，是避免下一次遺憾發生的當務之急。

時代力量立法院黨團9日上午召開「消防員近十年殉職56人，儘速開放組工會」記者會，重申《工會法》、《消防法》的修法改革呼籲，並邀請消防員工作權益促進會秘書長朱智宇與會。

時代力量黨團總召邱顯智指出，依據消防署的統計資料，自從2011年以來，已經有38位消防員、18位義消，總共56人因公殉職，這些人命的喪失，都不只是因為意外，如何制度性、系統性地減少消防人員面臨的危險，是避免下一次遺憾發生的當務之急。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，2019年立法院三讀通過修正《消防法》，將「生命三權」正式入法，藉此讓消防員有「退避權」、「調查權」與「資訊權」等權利。

陳椒華也說，《消防法》的修訂對消防人員的基本權利，提供了制度性的保障，然而回到實際情況，可以發現修法只是重要的起點，後續還有很多內、外條件須落實的地方。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，中央及地方的消防政策，亟需身處第一線的消防人員，針對勤務狀況、工作環境，整體人力資源配置裝備，提出實際建議，但目前並無對等的溝通管道，因此必須要有一個團體能代表基層消防人員，與消防機關對等談職業安全的不足及應該加強之處。

時代力量黨團呼籲，勞動部與內政部應儘速提出消防人員籌組工會的草案，也呼籲社會福利及衛生環境委員會的2位召委，應儘速排審消防員組工會相關修法草案，讓基層的心聲能夠被官員聽見。

時代力量黨團也要求，政府應重新檢討並落實消防生命三法，儘速落實總統蔡英文宣示的5年內增補3000名消防人力，將人力及相關預算資源補足，真正提升消防員在危險火場中的安全保護，讓工會協助消防署成為消防人員最安心的後盾。

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