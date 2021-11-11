「核四安全是天大謊言」　邱顯智：請黃士修、國民黨不要再散布謠言

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

4大公投案年底登場，其中重啟核四備受社會矚目，監察委員田秋堇11日表示，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，DCIS更是問題嚴重，因此通過糾正經濟部及台電公司。對此，立委邱顯智表示，核四的大腦與神經系統DCIS系統，有超過上千個系統性問題尚未解決，「這麼恐怖的核四，你敢用嗎？」

田秋堇指出，2014年7月30日經濟部長張家祝公開宣稱核四安全無虞，隔年9月奇異公司向國際商會（International Chamber of Commerce）國際仲裁院（International Court of Arbitration）提出第一次仲裁，向台電求償1.66億美元，台電遂於2015年12月對奇異日立公司提出「43項反請求」。

台電坦承，43項反請求至今仍有23項問題未解決，進一步調查更發現，23項問題有近7成在2014年張家祝召開記者會之前就已經發現，然當時並未坦承告知社會大眾。

對此，邱顯智表示，2013年想要重啟核四的馬英九政府，苦於一號機的試運轉測試遲遲未能通過，由行政院長江宜樺要求台電進行核四安檢。2014年，馬政府宣布「核四安檢」完成、「安全無虞」。但隔年台電在與奇異公司的國際仲裁案就透露，核四的大腦與神經系統DCIS系統，有超過上千個系統性問題尚未解決，「這麼恐怖的核四，你敢用嗎？」

邱顯智指出，當年撒下「核四安全無虞」天大謊言的擁核集團，到現在還繼續散播「核四安全論」，還要求「重啟核四」，簡直是把台灣人民的生命財產安全視為無物，「請黃士修、中國國民黨承認錯誤，不要再散佈謠言，把台灣陷於核災風險之中了。」

田秋堇認為，第8項、第39項「反請求」顯示台電審查能力不足，任令承包商予取予求，未能及時監督改善，核有怠失，因此對台電提出糾正。另外，第43項「反請求」有多達897個設計及設備問題，諸多問題尚未解決，顯見核四廠存在諸多缺陷，監察院將函請經濟部督促台電檢討改善。

田秋堇強調，台電一直將仲裁案資訊列為機密，以致外界無從了解，直到監察院啟動調查，台電才在檢討後發現無列密之必要而進行解密。由於核四資訊不夠透明，導致社會各界爭議不斷，難以理性討論，監察院將函請經濟部督促台電公布正確訊息，避免社會紛爭。

根據監察院提出的調查報告，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，經濟部卻於2014年開記者會宣稱核四安全無虞，造成社會誤解，迄今爭議不斷，經濟部顯有嚴重違失，應予糾正。