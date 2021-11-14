張景森批挺藻礁公投智力13歲　潘忠政嗆：比老年癡呆的民進黨好太多

▲潘忠政嗆張景森，比老年癡呆的民進黨好太多了。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

4大公投案12月18日進行，時代力量日前表態反對重啟核四，其餘3項籲大眾投下「同意」，行政院政務委員張景森直言「集體智力只有13歲」。中南部反空汙團體今（14日）召開記者會表達不滿，力挺藻礁公投，該公投領銜人潘忠政重批，民進黨不再有理想，形同要進入癡呆的老人。

潘忠政記者會上感謝中南部環團對藻礁的關愛，在政府不斷拿中南部民眾的肺來恐嚇、情緒勒索，要選民對藻礁公投投下不同意票的時刻，反空汙不遺餘力的環團夥伴們站出來挺藻礁，是自己覺得最感溫馨時刻。

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▲中南部反空汙環團召開記者會力挺藻礁公投。（圖／記者許展溢攝）



對於張景森嘲諷時力是「一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲」，潘忠政說，「 13歲正在成長的智力，還是比已經老年癡呆的民進黨好太多了!」他說自己走過「國民黨不倒 ，台灣不會好」朗朗上口歲月，相信「綠色執政 品質保證」會帶給台灣環境、人權、民主的更高 進程，但在他親自體察的藻礁保育上，民進黨顯露出嚴重衰老狀態。

潘忠政認為，從保育機關失職、護送觀塘三接進環評，到政治力介入，獨裁顢頇的通過環評，甚且在環評通過以後，以詐術治國，看到民進黨不依法行政、不尊重專業、罔顧程序正義、背棄人間最重要的誠信，感覺到曾經擁有高智力的民進黨已經不只是老了。

潘忠政指出，10月21日內政委員會專題報告，在野黨委員提出藻礁保育應該在1個月內召開聽證 會釐清爭議，沒想到執政黨的委員否決之餘，還提了一個「3個月內辦理公聽會」的提案，接著靠多數優勢通過了，這是非常墮落的表現。民進黨不只是三接對藻礁的破壞案表現如此，在攸關土地正義的南鐵東移案、亞泥採礦的礦業法修法、萊豬案、原住民傳統領域等案，我們都 看到這個黨不再有理想，形同要進入癡呆的老人。