恐怖蠍子大軍！埃及暴雨毀巢穴「蛇蠍集體湧出」　螫傷450人已3死

▲埃及大批毒蠍從地底竄出，至少450人遭到螫傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

毒蠍大軍來襲！埃及南部近日遭遇風暴，連日交替發生大雨、雷擊、沙塵暴與冰雹，惡劣天氣也將蠍子棲息的土穴給沖毀，大批的毒蠍就這樣隨著雨水被沖上街道並進入民宅，造成至少450人被蠍子螫傷，目前已知有3人死亡。

根據BBC、《天空新聞》報導，埃及南部的亞斯文市（Aswan）不僅面臨著暴風雨，民眾還得當心「毒蠍大軍」，12日尼羅河附近地區的雷雨和冰雹尤其猛烈，造成市區停電、路燈與樹木倒下，藏身地底的許多蠍子、蛇都從窩裡湧了出來，進入街道與房屋，目前已有450人被螫傷、3人死亡。

#BREAKING #EGYPT



EGYPT : SEVERE THUNDERSTORMS HIT ASWAN CITY, SOUTHERN EGYPT!



Severe thunderstorms caused deadly scorpion infestation in #Aswan City.



3 people died from stings in the city as rain washes scorpions into streets. #BreakingNews #Video #Thunderstorm #Scorpion pic.twitter.com/chtWTR1w9P — loveworld (@LoveWorld_Peopl) November 13, 2021

衛生官員表示，休假的醫生已經臨時被召回，醫院進入高度戒備狀態，額外的抗毒血清也被分配到山區與沙漠附近的醫療中心，當局呼籲民眾盡量待在家中，避免前往樹木較多的地方。埃及氣象局表示，惡劣的天氣可能還將持續24小時。

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn — sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021

報導稱，埃及是世界上最致命的「肥尾蠍」（fat-tailed scorpions）的家園，黑肥尾蠍的毒液可以在一小時之內造成人類死亡，而相關的中毒症狀包含呼吸困難、肌肉抽搐與異常的頭部動作，抗毒血清可以在症狀出現前作為預防措施，症狀開始惡化後施打也能發揮作用。

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