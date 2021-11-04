再見開羅！埃及宣布12月起「開始遷都」...過渡期為6個月

▲埃及政府計畫在開羅以東45公里出興建新行政首都。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

開羅人口超過1千多萬，是埃及的首都、也是阿拉伯世界乃至全非洲的最大城市，其都會區規模更是全球第16大，不過如今埃及政府宣布遷都，將於今年12月起開始一切程序，預估緩衝期為6個月，這座新首都位於開羅以東45公里處。

根據《路透社》報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的發言人於當地時間3日發表一份聲明，內容指出埃及政府將從12月起將中央辦公室搬遷至位於開羅以東的新行政首都；而總統更親自指示，中央政府辦公室遷移至新都的過渡期為6個月。

報導指出，目前該新首都仍未被正式命名，一般依慣例稱為新行政首都（New Administrative Capital，NAC），預計新都可容納650萬名居民，將採高科技的「智慧城市」理念設計，緩解過度集中於開羅的壅塞感，整座城市初步將被劃為政府辦公區、商業區、駐外使節區、公園綠地區。

據悉，為了避免舊首都集中過多人口、並使得國土規劃均衡，部分國家曾訂立遷都計畫，如巴西就曾將首都從里約熱內盧遷至巴西利亞、緬甸將首都從仰光遷至奈比多，而南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）集中全國過半人口，政府曾推動行政首都設在世宗市。另外，印尼也計畫將首都從雅加達遷移至加里曼丹島（婆羅洲）。

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