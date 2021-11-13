陳時中喝酒歡唱影片瘋傳　宴會4主角曝光！領域橫跨政商學醫

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光。（圖／翻攝網路）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中一場聚餐脫罩喝酒唱歌的影片曝光，掀起朝野口水大戰，而當天與會成員也陸續被起底，其中包括正崴集團董事長郭台強、1111人力銀行前執行長陳曉蓁、北市聯醫心臟內科前主任陳識中，還有邀約陳時中出席的義守大學教授劉鴻陞。

從影片中可見，這場聚餐成員橫跨產官學醫界，最明顯也最早被點出的人是郭台強，正崴集團回應「此為董事長個人行程，所以也不清楚相關細節，故不回應相關問題」，證實了影片中郭台強的身分，陳時中昨（12日）接受媒體訪問時也表示，與郭台強雖然因為知名而認識，「但也是第一次見面」。

在郭台強旁邊的白衣長髮女陳曉蓁，在離開1111人力銀行之後，轉往推動兩岸發展，目前擔任福建省平潭綜合實驗區招商局副局長、在福建地區有很深的黨政關係，過去曾出席前高雄市長韓國瑜推行把台灣農產品賣到中國的相關記者會。

在陳時中旁邊大讚部長好酒量的男子，是過去在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業又浮報健保費的醫師陳識中，後來還被依詐欺罪起訴。陳時中則說，他並不認識陳識中， 因為「名字很近，只差一個字」，大家也就趁著氣氛熱鬧，起鬨開玩笑說陳識中是不是他的弟弟，也不曉得他有醫師背景。

邀約陳時中出席這場餐會的「上台北的南部友人」，則是義守大學公共政策與管理學系主任劉鴻陞，他日前主動出面表示，該宴會是他邀請陳時中出席的，並豪賭1億元保證現場沒有女陪侍。

劉鴻陞接受訪問時指出，當天是約在台北市一家義式餐廳，成員橫跨學界、商界等，多位都是上市櫃老闆，當時陳時中聲望如日中天，大家都想見見他。由於現場大家都知道他跟陳時中有交情，所以他就邀了陳時中，沒想到陳時中真的來了，而且陳時中個性平易近人沒架子，現場停留約30分鐘後就離開了。