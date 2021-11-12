逢甲千名師生祈福集氣　宋媽淚盼：別再有父母承受一樣的痛

▲▼逢甲大學校長李秉乾（左3）等人為重傷的宋同學舉辦祈福集氣活動，宋媽媽也到場，一再表達感動和感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

就讀逢甲大學商學進修學士學位學程一年級的宋姓男大學生，11月7日參加完教會活動後，凌晨開車和人發生擦撞，不料遭到對方3人強拉出車外痛毆，一度顱內出血，所幸今天已恢復清醒，校長李秉乾等千名師生傍晚5點在校園內舉辦「譴責暴力祈福集氣」活動，希望目擊者能提供更多證據，宋媽媽也到場，哽咽的一再感謝學校，她更希望不要再有父母像她一樣承受椎心之痛。

宋姓男大生開車和人發生擦撞後，盡管一再道歉，仍不被對方諒解，被張敦量、李韋霖、陳勁豪等人圍毆重傷，住進加護病房，所幸今天傳出好消息，不但恢復清醒，也能點頭回應醫師問題，院方表示，男大生已經脫離危險期，預計下周可拔管轉普通病房。

逢甲大學下午5點在忠勤樓前舉辦「譴責暴力祈福集氣」活動，校長李秉乾也帶著4位副校長出席，現場湧進上千名師生，填寫祈福卡片，為宋同學集氣。

李秉乾說，對於這件事感到痛心難過，宋同學因為開車擦撞，竟被惡人持棍棒打得顱內出血，重傷昏迷，更令人氣憤難耐的是，大家生活的環境竟被惡人搞得人人自危，惡人憑什麼囂張，糾眾鬥毆，剝奪安全，他祈求承軒（宋同學）早日康復，回校繼續學習，他帶著現場師生大喊「承軒、加油」。

李還說，除了要譴責暴力，伸張正義之外，呼籲案發當時行經事發路口的民眾能提供相關證據，協助宋同學及其家人，進行後續司法程序。

到場的宋媽媽哽咽的說，她對於學校的活動非常感動和感謝，還好承軒有清醒，讓她的人生又有了希望，她不希望再有父母承受椎心之痛，也拜託大家一起抵制暴力，期盼嫌犯不要交保出來到處傷人。

現場校友會和老師分別致贈慰問金和花束表達最大的支持，此外，包括東海大學、朝陽科技大學、中山醫學大學、亞洲大學和彰師大的學生會，也派代表出席，場面溫馨。