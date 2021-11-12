百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

▲百桂食品有假粉專。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

瑪莎拉蒂三富少涉打宋姓大學生，昨日3人全被收押，其中張男父親在彰化溪湖「百桂食品」也慘被波及，今天公司對外宣布暫停營業，但有眼尖網友發現有人另開公司假粉專，廣發道歉文，內文帶風向指出是「大學生危險駕駛」，也有用負責人張朝棟的名字，底下放張男圖，引發網民筆戰，獵巫手段非常卑劣。

▲百桂食品宣告今日暫停營業。

今天有「百桂食品」員工看到有網友故意在粉專po一篇「道歉啟事」，內文直指是大學生駕車違規妨礙他人安全，是危險駕駛(突然從快車道切入慢車道)，監督確實有疏失，必須表達道歉。

▲有網友為百桂父母發聲。（圖／翻攝自網路）

po文一出，有網友一看便知道是粉專遭到盜用，故意要引發民眾憤怒，立刻蒐尋這篇po文出處，「你們都被騙了」，「真身其實是『嗆外送員毛長齊的』那個鴨肉飯粉專」，氣得大罵「這樣假裝別人很好玩嗎」。

▲百桂食品負責人被盜用帳號。

「百桂食品」公司負責人張朝棟沒有使用臉書，更沒有帳號，竟然也有網友開署名張朝棟(百桂公子)假帳號，工作經歷還寫上是中信兄弟打擊教練，內文極為嘲諷。網友看不下去了，「請大家不要再咄咄逼人」、「難不成要逼到對方跳樓」；但也有不少酸民說「笑死人、請他拿3、5千萬給對方，再來談後續」。