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社會 社會焦點 保障人權

一般人遇到「瑪莎惡煞」怎麼辦？連千毅教關鍵2招自保

記者柯沛辰／綜合報導

台中生18歲宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂，被3名惡少打到顱內出血。昔有黑道背景、已轉型當直播主的連千毅11日談及此事，也大方用「過來人」經驗分享應對之道，提醒大家若遇到類似狀況，可以用2招自保。至於談到張姓富少爸媽下跪，他也推測，背後應有律師「高人指點」，目的是為了拿到和解書，以求交保、從輕發落。

連千毅指出，張男家境優渥，但雙親11日現身時，卻強調兒子「不是富二代」、「車子分期付款買的」，根本是在裝窮，尤其2人在鏡頭前哭著下跪，卻沒有正面說明實際的賠償金額，背後恐怕有律師指點，因為倘若真的有心賠償，應該包辦男大生醫療、修車及未來復健費用，甚至是之後一兩年因傷無法工作的損失。

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張男雙親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

話鋒一轉，連千毅也提醒，如果一般人或女性駕駛遇到類似狀況，務必採取2個自保方式：一、鎖門，千萬不要下車二、遇到砸車攻擊，長按喇叭不放。因為喇叭持續發出巨響，一定會引起周遭鄰居或行人注意，甚至幫忙報警，「一定要這樣處理，大家要懂得自保，因為你不知道車上下來是什麼樣的人！」

不過，連千毅暗諷，接下來的「劇本」走向，應該是張男雙親向檢察官承諾兒子會隨傳隨到，並稱雙方已經和解，請求從輕發落，「因為我兒子喝醉，年少無知，對不對？」他推測，這一切可能是律師教的，「你要跪要爬，和解書要拿到，記者做公正，要拍到，我事實就是有跪、有歉意。」

▲▼連千毅（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

▲連千毅在直播中提醒，若遇到攔車惡煞，一定要鎖門別下車、長按喇叭自保。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

連千毅認為，年輕人血氣方剛在所難免，但3人行徑太惡劣。現在眼下最重要的是賠償，畢竟加護病房一天費用也不便宜，若張男雙親真的有心，應該先拿100萬出來，一解受害者家屬的燃眉之急，並表明對後續賠償負責到底，做到讓別人無話可說，才來爭取對方父母的原諒。

相較過往都會有不少酸民吐槽，這次網友大多正面肯定連千毅，紛紛留言「這次講這些話倒是中肯受用」、「這次贊同連千毅」、「說得沒錯，至少車殼比頭殼硬，發生車禍先報警，別急著下車」、「我第一次推你，很實用」，但也有人繼續酸「事後諸葛」、「騎機車怎麼辦？馬上飆車離開嗎？」掀起熱議。

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