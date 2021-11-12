　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

▲馬賽克版本。滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲詢問成份被當奧客「這種客人很麻煩」，店家一句「沒有要賣你」讓她氣炸。（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一般在網路買東西，若對商品有疑慮，通常會私訊詢問賣家。一名網友在Dcard表示，她日前在網購平台買甜點，因為對蛋、奶、麩質、麥過敏，所以私訊店家問產品成分，不料連續被2間店拒賣，其中一店還回她「這種客人很麻煩」，讓她相當傻眼，貼文一出也立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard說，她因為對蛋、奶、麩質、麥過敏，所以平常很注重食物成份，某日她在滑IG時發現了一間甜品店，粉絲數多且評價相當不錯，她就到該店的網購賣場挑選食物，過程中發現產品未寫明成分內容，就私訊賣家「您好，想詢問產品成分」，當她想問「是否含奶、麩」時，就遭店家封鎖了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO被封鎖後非常傻眼，遂透過IG詢問店家原因，結果店家回答「本來就沒有說要全部訊息回完吧」、「可以跟別人買就好」，她看了立刻再問「我對某成份過敏，詢問沒問題吧」，結果店家竟然說「沒有問題啊，只是覺得這種客人很麻煩而已」、「到時候客人過敏變我們的問題」、「妳可以買別家，就沒有要賣（妳）」。

原PO最後強調，她詢問的態度都是很有禮貌的，不解為什麼店家要這樣對她，「我對一些成分過敏而需要了解才詢問是錯的嗎」。

▲▼她問幾句被甜點店當成麻煩客人「不想賣妳」 網掀戰論對錯。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO與店家對話。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友看了文章後紛紛表示，「做生意要做這樣，乾脆別做，真的不是你的問題」、「好險看到，不打算買了」、「有夠無言，店家到底什麼鳥態度」、「店家吃到炸藥喔，這麼嗆」、「怎麼看都是賣家有問題吧，一直在檢討被害人是怎樣」、「不給問就不要賣啊，第一看見開店這麼嗆的」

也有人認為，應該是原PO用詞的問題，讓店家覺得是來找麻煩，「你有過敏不會一開頭就說『你好，我對蛋，奶過敏，請問這商品有蛋，奶的成分嗎』，直接開頭就說『你好，請問產品成分』，賣家當然覺得你來亂的」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
吃火鍋衣服臭爆　達人激推「超實用妙招」不用洗
瑪莎惡少爸「捧6萬探望」被酸爆　內行人揭潛規則：有3種選擇
抓姦抓到閨蜜！正宮小三「對決火爆片」瘋傳　千萬人觀戰嗨了
128元餐點含3顆干貝　送上餐桌「干貝失蹤」！店員：那是蒜頭
瑪莎3惡徒碰到怎解？東海大七5年前示範過　網：89被嚇跑
宏都拉斯總統晚間抵台　將與蔡英文會晤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

經濟部邀喝咖啡有成果！　 全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

128元菜湯含3顆干貝　送上餐桌「干貝失蹤」…店員竟稱：那是蒜頭

瑪莎3惡徒碰到怎解？東海大七5年前示範過　網回顧：89被嚇跑

淨水超市「買濾芯送球棒」！瑪莎惡少家業被惡搞…網看介紹笑了

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

經濟部邀喝咖啡有成果！　 全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

128元菜湯含3顆干貝　送上餐桌「干貝失蹤」…店員竟稱：那是蒜頭

瑪莎3惡徒碰到怎解？東海大七5年前示範過　網回顧：89被嚇跑

淨水超市「買濾芯送球棒」！瑪莎惡少家業被惡搞…網看介紹笑了

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

「4層肉小三」硬擠雙人床…還享公主抱　正宮控夫：你只跟牠睡

經濟部邀喝咖啡有成果！　 全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲

網紅鴨勇闖馬拉松　蠢萌模樣讓愛迪達想特製「鴨鞋」

遊客野戰298個「激情熱點」！小草狠遭蹂躪　巨蜥誤吃遺留物

瑪莎惡少爸「捧6萬探望」被酸爆！內行人揭潛規則：有3種選擇

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

罷昶二階錯假率達三成　呱吉嗆爆鍾小平：不過是政治圈三姓家奴

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

影／虛擬貨幣漲翻天 定期定額進場五年賺14倍

前辦公室主任性侵女志工　林奕華「連帶賠償200萬」將上訴

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少會被關？他洩劇情走向：連賠償金都不用付

把人打成植物人！律師轟：要生就不要生廢物

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

入夜暴跌10度　雲系蓋滿3區轉雨

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　國人3年喝掉逾千噸

更多熱門

相關新聞

訂外送錢不夠「客1招補足」　離譜對話流出！

訂外送錢不夠「客1招補足」　離譜對話流出！

一名外送員日前送餐時，發現客人在百鈔和零錢中，放了一張全聯禮券；更扯的是，對方還一副理所當然的態度，坦言「錢不夠沒去領」，要求他收下，超厚臉皮的行徑，引來眾人撻伐，驚呼「太誇張了吧！」

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的

拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的

客人氣罵領不到五倍券！女店員吐領光真相

客人氣罵領不到五倍券！女店員吐領光真相

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

關鍵字：

奧客

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

吳夢夢被鄧佳華親點名「爆合體拍片」！

連千毅痛譙瑪莎惡少辦案警太扯！

瑪莎惡少爸「噴出1句幹話」超震驚！

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面