問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

▲詢問成份被當奧客「這種客人很麻煩」，店家一句「沒有要賣你」讓她氣炸。（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一般在網路買東西，若對商品有疑慮，通常會私訊詢問賣家。一名網友在Dcard表示，她日前在網購平台買甜點，因為對蛋、奶、麩質、麥過敏，所以私訊店家問產品成分，不料連續被2間店拒賣，其中一店還回她「這種客人很麻煩」，讓她相當傻眼，貼文一出也立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard說，她因為對蛋、奶、麩質、麥過敏，所以平常很注重食物成份，某日她在滑IG時發現了一間甜品店，粉絲數多且評價相當不錯，她就到該店的網購賣場挑選食物，過程中發現產品未寫明成分內容，就私訊賣家「您好，想詢問產品成分」，當她想問「是否含奶、麩」時，就遭店家封鎖了。

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原PO被封鎖後非常傻眼，遂透過IG詢問店家原因，結果店家回答「本來就沒有說要全部訊息回完吧」、「可以跟別人買就好」，她看了立刻再問「我對某成份過敏，詢問沒問題吧」，結果店家竟然說「沒有問題啊，只是覺得這種客人很麻煩而已」、「到時候客人過敏變我們的問題」、「妳可以買別家，就沒有要賣（妳）」。

原PO最後強調，她詢問的態度都是很有禮貌的，不解為什麼店家要這樣對她，「我對一些成分過敏而需要了解才詢問是錯的嗎」。

▲原PO與店家對話。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友看了文章後紛紛表示，「做生意要做這樣，乾脆別做，真的不是你的問題」、「好險看到，不打算買了」、「有夠無言，店家到底什麼鳥態度」、「店家吃到炸藥喔，這麼嗆」、「怎麼看都是賣家有問題吧，一直在檢討被害人是怎樣」、「不給問就不要賣啊，第一看見開店這麼嗆的」

也有人認為，應該是原PO用詞的問題，讓店家覺得是來找麻煩，「你有過敏不會一開頭就說『你好，我對蛋，奶過敏，請問這商品有蛋，奶的成分嗎』，直接開頭就說『你好，請問產品成分』，賣家當然覺得你來亂的」。

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