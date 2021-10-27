超商店員「眼眶破碎」斷6根肋骨！提醒戴口罩　遭恐怖男打到昏迷

▲台中一間超商的店員提醒顧客戴口罩，卻被酒醉的顧客打到重傷送醫。（圖／爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女子表示，在超商大夜班工作的弟弟，日前提醒一名顧客戴口罩，卻被對方用玻璃瓶打到昏迷，送醫後頭部有2處撕裂傷，而且眼眶碎裂、肋骨骨折。誇張的是，施暴者事後不聞不問，讓家屬難以接受，「想到被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過…實在太可惡了！！！」

該名女子27日凌晨在臉書社團「爆料公社」發文表示，弟弟22日凌晨上大夜班時，提醒一名顧客要戴口罩，沒想到對方突然咆哮，並拿玻璃瓶不斷攻擊，全程弟弟不斷道歉也沒還手，一旁的超商同事也出面制止，但弟弟仍被打到昏迷在地。

原PO還原當下情況，稱弟弟昏迷倒地後，顧客仍不斷猛踹弟弟的頭部及胸部，最終醫師診斷弟弟頭部有5公分及8公分的撕裂傷、眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪現象，目前還在醫院治療中。

原PO說，22日當天她們到警局瞭解情況，這才知道該名顧客喝醉，清醒後就被家人帶回，所以他們無法得知施暴者的姓名、地址及聯絡資訊，只能無助又難過地離開派出所，等弟弟清醒好轉後，再委請律師幫忙提告。同日，她前往醫院時，接到警方的電話，這才知道施暴者的姓名。

▲原PO表示，事發至今已經4天，施暴者都沒來道歉。（圖／翻攝爆料公社）



原PO指出，弟弟出事到現在已經4天，施暴者都沒到醫院來道歉，儘管警方已在偵辦，但至今都沒有消息，而他們掌握的資訊只有施暴者的姓名，其他一概不知，讓她們非常不安，擔心事件會不了了之，或犯人被輕判，「想到被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過…實在太可惡了！！！想請教大家我們該怎麼辦呢？」、「心疼弟弟又無助的家屬」。

事實上，近期超商店員提醒戴口罩遭毆事件層出不窮，包括屏東挖眼案、桃園男施暴等案件，讓不少網友看完氣炸，紛紛留言「以後記得還手，對方都要打死你了，還跟他客氣」、「怎麼神經病一堆」、「最近超商人員真的很辛苦提醒未戴口罩就被揍、挖眼」、「祝早日康復。願司法要還你一個公平的正義」、「這些人到底怎麼了，請他們戴好口罩就發瘋嗎」、「有這種人在路上，大家都會好危險，希望您弟弟早日康復！」

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