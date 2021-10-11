客人氣罵領不到五倍券！女店員淚「拜託別兇了」　親吐領光真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

實體五倍券開放領用，就有超商女店員大吐苦水，表示這些天來為了核對、發券等作業，不僅戰戰兢兢還得接受疲勞轟炸；同時，她也吐露，很多人領不到券的根本原因，不禁委屈直呼「拜託不要兇店員！」

正妹店員昨在「爆怨公社」發文寫下心裡話，「最近大家都在領五倍券，我知道今天有很多人領不到，因為實體券前兩次的配量已經領完了，但明天還會再進啊，五倍券的使用效期不是只有1個禮拜耶，領券也不是只限定3天內一定要領啊！」

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對於有客人抱怨，為何不一次把五倍券的量進足，她解釋道，「因為超商金庫不夠大，我們用一層一層的金庫在保護大家的振興券，政府配量多少我們就是收多少。」

女店員也說，他們從早上9點到晚上10點，櫃台都要有個定海神針鎮守在那邊負責核對，「每家店話術可能不一樣，但結論就是他要不停地重複，口乾舌燥、想上廁所，背後的庫存數都要確認無誤，才敢讓別人暫代接手，只要庫存數一有不對，少的就是5000、1萬以上在跑的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

最後，她直言，「兩天下來的疲勞轟炸跟戰戰兢兢，已經把店員炸到魂走一半了，很多店員到現在都還沒領自己的券，也都是以顧客為優先，這不是要搏取同情或眼淚，只是身為服務業，我們服務各位客人是我們的職責，可是能不能拜託不要因為政府配量，領不到就對店員生氣，真的不是店員的錯啊！」

對此，網友們紛紛回應，「謝謝你們，真的辛苦了」、「剛剛去7-11才發現已發量完，我還跟櫃台妹妹笑笑講說，哇都沒人跟我搶真好，結果原來是沒得領，沒什麼好抱怨的，晚幾天沒差啦」、「我們這裡一堆阿桑狂罵，說什麼爛政府、什麼爛超商，對店員也很不客氣」、「超商員工真的是超人，辛苦了，謝謝你們」、「可能是他怕等不到明天」。