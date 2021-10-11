吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審　網炸鍋罵爆

▲原po覺得太甜，所以將餅乾退貨。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到好市多購買一款新品餅乾，因為覺得太甜，故前往賣場退貨，在店員多問了幾句後，瞬間踩到她的雷點，發文嘲諷「難得遇到比較愛刁難的！」沒想到，這番話反被一面倒酸爆。

女網友10日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，「昨天去好市多新買的餅乾，覺得很甜。剛剛退貨時，小姐問我怎麼少了兩包，試吃不是吃一口就覺得不OK嗎？我回答難道我家人不要試吃哦！」

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原po不禁直呼，以前退貨都不會問原因，也很乾脆，畢竟這是消費者權益，這次難得遇到比較愛刁難的服務員，不過她也強調，自己很少退貨，「但我知道真的不接受貨物可以退貨，不用委屈。」

▲好市多提供相當方便的退貨服務。（圖／記者劉亮亨攝）

抱怨文一出，掀起熱烈回響，然而大部分網友都持反面看法，不以為然表示「這種東西，其實分享給親朋好友吃一吃就好啦，很好處理欸」、「這個社會總是解決提出問題的人（筆記）」、「每樣東西都吃兩包，不喜歡拿去退，這樣買東西不用花錢，還能吃飽」、「我覺得好市多是很佛心來著，除特定商品外，幾乎所有的商品都可以全額退款」、「無聊，退貨被問一下也要上來公審客服，你行使你的會員權利，他也在行使他的職位義務，有問題嗎」。

甚至有許多人怒酸奧客，「這臉皮真厚」、「講得理直氣壯、理所當然」、「難怪我都覺得好市多東西漲了很多，便宜不到哪去，就是各種奧客」、「人不要臉天下無敵欸」。