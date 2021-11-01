香山濕地復育有成　台灣招潮蟹「15年成長33倍」

▲香山濕地指標性底棲動物特有物種「台灣招潮蟹」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府今（110）年委託清華大學生態調查，香山濕地指標性底棲動物特有物種「台灣招潮蟹（台灣旱招潮）」從民國95年1.3萬隻到今年估算超過43萬隻，數量成長33倍，新竹市長林智堅表示，自104年上任後透過紅樹林整治，使得清除後區域成生物棲地，孕育出無數蝦蟹貝，成東亞候鳥遷徙路線上覓食的「高級餐旅」， 包含黑腹濱鷸、東方環頸鴴、蒙古鴴、三趾濱鷸等鷸鴴科鳥類 ，推薦民眾把握機會來趟「新竹生態微旅行」，騎鐵馬漫遊17公里海岸線，欣賞香山獨特的濕地景觀。

林智堅指出，上任後編列1,300萬元整治香山地區大面積紅樹林，連續7年編列預算及向林務局爭取補助總計940萬元，分區分期清除香山濕地及連接溪溝的擴張紅樹林，7年完成香山濕地396公頃紅樹林清除，清除區每年都有小苗復萌，7年間拔除小苗維護工作累計達到1,568公頃，成效卓著，未來會持續進行清除區復萌小苗清除工作。

林智堅表示，香山濕地紅樹林清除區成為動物新天地，還原生物棲地、孕育出無數蝦蟹貝，打造東亞候鳥遷徙路線上的高級餐旅，成為候鳥遷徙停棲覓食重要場所，推薦民眾假日騎乘鐵馬漫遊17公里海岸線，欣賞北台灣最大「香山濕地」，還可近距離觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類！

清華大學教授楊樹森指出，香山濕地環境優化指標物種台灣招潮蟹，對環境相對敏感，在紅樹林清除後獲得開闊且穩定的感潮灘地，近期明顯擴張棲息地範圍，繁衍個體數急速增加。香山濕地豐富的食物資源，成為候鳥重要的覓食場所，吸引鷸鴴科鳥類於濕地棲息，跟隨潮汐在裸露灘地移動覓食，充分顯示棲地完善復原情形。

產發處長張力可補充，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，鳥種密度更位居世界第二，每年春秋2季是愛鳥人士「追星」旺季，香山濕地非常熱鬧，數千隻以小型底棲動物為食的鷸鴴科鳥類，出沒在金城湖及潮間帶，景象十分壯觀，此外也吸引候鳥高蹺鴴在金城湖附近築巢育雛，香山濕地已成為保育物種的重要基地。

產發處表示，民國78年起人為大面積造林後，香山濕地紅樹林氾濫，近10年間迅速擴張達300多公頃，原始棲地環境變成單一紅樹林棲地，只有少數幾種濕地生物能在密林裡生活，市府104年推動清除紅樹林計畫，恢復原有風貌及生物鏈，少了紅樹林卡住垃圾、潮間帶也少了泥濘，加上市府團隊積極撿拾海漂垃圾，連帶整個香山海岸地區都變得清潔乾淨了，並結合17公里海岸自行車道，成為絕佳生態賞景勝地。

不過，香山濕地棲地還原後，同時也吸引外來種巫婆鳥（埃及聖䴉）停棲覓食。產發處表示，市府配合林務局調查結果，香山濕地範圍內109年5至9月380隻次，林務局依通報點位進行移除工作，110年5至9月調查僅剩110隻次，有明顯減少趨勢，香山濕地保育工作同時進行棲地改善及外來種移除，期待達到生態平衡，讓在地物種生存空間增加及消除強勢外來來種威脅。