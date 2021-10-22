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「蔦屋書店」竹市拓點　進駐湳雅大魯閣廣場明年3月開幕

▲台灣蔦屋總經理橋本龍之介拜會市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

▲台灣蔦屋總經理橋本龍之介拜會市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

擁有「全球最美書店」美稱的日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）要來新竹了！市府成功招商，蔦屋書店看準新竹市商機，明年將進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，全店近450坪全台規模第2大，2層樓高，將打造階梯座位與環景書牆，除收藏大量中、外文書籍及獨家販售的日式商品外，蔦屋自有餐飲品牌「WIRED CHAYA茶屋」也將設置新竹首店，提供複合式多元服務，成為文青必朝聖景點，預計2022年3月底完工試營運。

台灣蔦屋總經理橋本龍之介日前偕同大魯閣湳雅廣場總經理謝國棟於拜會市長林智堅，感謝市府對於投資環境的協助與優化，與市長共同宣布預計投入約新臺幣1億元資金，打造臺灣蔦屋桃竹苗首店，預計2022年第二季正式開幕。

桃竹苗首間蔦屋書店插旗風城，不但為開設六都以外第一家店，更是桃竹苗地區首店，店裝採挑高設計，搭配大型懸吊式燈座與環景書牆帶出視覺衝擊感、設計開放式階梯座位，並利用幾何與明亮光線交織出打造出藝文氣息。此外，蔦屋自有餐飲品牌「WIRED CHAYA茶屋」也將同步登場，提供家人、朋友共聚空間，以及複合式多元服務。

林智堅表示，日本蔦屋集團及大魯閣湳雅廣場看準新竹市擁有獨特「三高一低」城市DNA，所得高、學歷高、出生率高，以及全台平均年齡最低，新竹市14歲以下學童佔了人口比例的17%，平均5人裡就有1人是小朋友，因此市府很積極營造優良的城市閱讀環境，也期盼藉由本次蔦屋書店的進駐，提供家長一個親子閱讀的空間；蔦屋書店於今年12月前開始施工，預計明年3月底完工試營運，搭配周遭5公頃的大湳雅公園，期盼為大新竹市民帶來全新生活休憩體驗。

蔦屋總經理橋本龍之介指出，蔦屋書店自2017年跨海來台展店，已於臺灣開設6間分店，主打以書籍為中心，結合多元商業設施，創造出以「BOOK & CAFE」為中心的全新生活提案空間，其中2011年開幕的代官山蔦屋書店（Daikanyama T-Site）榮獲美國娛樂網站Flavowire.com評選為全球最美的20家書店之一，成為各國觀光客旅遊東京必去景點。

大魯閣湳雅廣場總經理謝國棟表示，大魯閣湳雅廣場自開幕以來，持續以「體驗型購物廣場」為核心經營理念，結合親子、運動、娛樂等要素，帶給大新竹生活圈休憩新空間，搭配鄰近68快速道路，成為大新竹地區觀光亮點之一。

產發處表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，市府也會加速城市環境優質化，積極完善各項基礎建設，努力提升城市競爭力與振興產業商機，創造各種投資可能。

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