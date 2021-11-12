毒性超強！世界百大入侵種海蟾蜍首現蹤台灣　南投緊急獵捕77隻

▲世界百大入侵種海蟾蜍南投現蹤，南投林管處活抓77隻。（圖／南投林管處提供，下同）



記者高堂堯、游瓊華／台中報導

日前南投草屯一處菜園，被兩棲類保育志工團隊發現竟有名列世界百大入侵種的「海蟾蜍」，由於先前在國內並未發現過海蟾蜍的野外個體，經國立東華大學教授楊懿如與林務局聯繫後，為避免擴散，發現當天就由志工團隊、當地國小教師及菜園主人等15人立即移除了27隻。近日由保育志工及特有生物保育中心人員持續投入人力搜尋，目前已移除個體約50隻。

南投林管處表示，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去許多國家為了防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，而被引入世界各地。但由於海蟾蜍體型碩大，體長最大可達30公分以上，而且食量驚人，會捕食棲息地內所有能抓到的動物為食，甚至也會吃狗飼料。

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南投林管處也提到，海蟾蜍的耳後腺，也就是毒腺，大而明顯，從上方看外觀類似三角形凸出物，如果受到挑釁，或是局部受到壓迫，例如捕食者咬住時，就可能從耳後腺噴出毒液，距離甚可超過1公尺遠，對本土野生動物具威脅性，也可能造成犬貓誤食致死。

另外，海蟾蜍在澳洲、日本、菲律賓等都已經造成嚴重生態危害，國內目前雖僅於南投草屯發現蹤跡，但個體都是成蛙，體長約10至15公分，而且雌雄都有，但因季節關係尚未發現蝌蚪或是幼體。教授楊懿如表示，海蟾蜍壽命一般是10年至15年，但人工養殖可達30年，一次產卵少則8千顆，最多可達3萬顆，一旦擴散將造成十分嚴重的影響。

為儘速移除海蟾蜍，林務局已責請南投林管處與教授楊懿如、兩棲類保育志工團隊、特有生物保育中心、南投縣政府等擬定緊急移除策略，以目前發現地點做為核心區域，往外劃訂200公尺範圍的網格系統，每一個網格均由志工團隊及保育人員地毯式搜索海蟾蜍蹤跡並移除個體，並將搜尋範圍持續向外擴展至鄰近鄉鎮，以確認海蟾蜍實際擴散程度。