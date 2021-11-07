2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

▲南投溫泉季於埔里鯉魚潭熱鬧啟動（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2021南投溫泉季啟動，第1場活動「i 慢玩-埔里溫泉知性之旅」6日上午在美麗的埔里鎮鯉魚潭風景區開幕，縣長林明溱表示，業者以優質的碳酸氫鈉泉、溫泉特色餐及在地特色農產推出健康養生的秋之溫泉饗宴，縣府也積極推動打造面積達50公頃的福興溫泉區，希望讓埔里未來躍升國際溫泉重鎮。

活動當天除林明溱、立委許淑華及埔里鎮長廖志城，行政院中辦執行長蔡培慧、縣議員黃世芳、葉仁創，以及多位鎮民代表都到場致意；開幕式除有精彩的表演，沿著鯉魚潭畔還有各式各樣的特色美食、農產展售攤位，吸引民眾前往消費採購，環湖小火車也載著老老少少穿梭其間，氣氛相當熱鬧。

林明溱說，在首場「i 慢玩-埔里溫泉知性之旅」率先開幕迎賓後，埔里、信義及國姓等3大溫泉季活動接力登場，他與許淑華、廖志城同聲邀請國人來埔里泡好湯、嘗美食，買優質農產品。

林明溱也指出，縣府非常重視並積極規劃溫泉產業發展，除了打造面積達50公頃的福興溫泉區，也爭取前瞻計畫重新打造東埔溫泉區；目前福興溫泉區土地標售作業已完成，業者已陸續進駐，開始著手進行溫泉旅館設計興建，未來勢必成為享譽國內外的溫泉重鎮。

此外配合中央五倍券上路，縣府也規劃「南投玩很大˙千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，只要自即日起至明年4月30日止，只要在本縣消費滿200元，再上網登錄發票即可抽獎，有機會抱10萬現金回家，歡迎國人把握時機呼朋引伴，來埔里吃美食、泡好湯、旅遊消費抽大獎。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡