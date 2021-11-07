　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

▲南投溫泉季於埔里鯉魚潭熱鬧啟動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投溫泉季於埔里鯉魚潭熱鬧啟動（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2021南投溫泉季啟動，第1場活動「i 慢玩-埔里溫泉知性之旅」6日上午在美麗的埔里鎮鯉魚潭風景區開幕，縣長林明溱表示，業者以優質的碳酸氫鈉泉、溫泉特色餐及在地特色農產推出健康養生的秋之溫泉饗宴，縣府也積極推動打造面積達50公頃的福興溫泉區，希望讓埔里未來躍升國際溫泉重鎮。

活動當天除林明溱、立委許淑華及埔里鎮長廖志城，行政院中辦執行長蔡培慧、縣議員黃世芳、葉仁創，以及多位鎮民代表都到場致意；開幕式除有精彩的表演，沿著鯉魚潭畔還有各式各樣的特色美食、農產展售攤位，吸引民眾前往消費採購，環湖小火車也載著老老少少穿梭其間，氣氛相當熱鬧。

▲南投溫泉季於埔里鯉魚潭熱鬧啟動。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，在首場「i 慢玩-埔里溫泉知性之旅」率先開幕迎賓後，埔里、信義及國姓等3大溫泉季活動接力登場，他與許淑華、廖志城同聲邀請國人來埔里泡好湯、嘗美食，買優質農產品。

▲南投溫泉季於埔里鯉魚潭熱鬧啟動。（圖／南投縣政府提供）

林明溱也指出，縣府非常重視並積極規劃溫泉產業發展，除了打造面積達50公頃的福興溫泉區，也爭取前瞻計畫重新打造東埔溫泉區；目前福興溫泉區土地標售作業已完成，業者已陸續進駐，開始著手進行溫泉旅館設計興建，未來勢必成為享譽國內外的溫泉重鎮。

此外配合中央五倍券上路，縣府也規劃「南投玩很大˙千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，只要自即日起至明年4月30日止，只要在本縣消費滿200元，再上網登錄發票即可抽獎，有機會抱10萬現金回家，歡迎國人把握時機呼朋引伴，來埔里吃美食、泡好湯、旅遊消費抽大獎。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

ET快訊
加碼券全槓龜　她卻「獲得5千元」爽到內傷：中最大獎
BNT第二劑「最佳間隔時間」曝！　前台大醫：保護力更好
生人迴避！彰化男輕生　明晚送肉粽路線曝光
馬斯克問「10%股票該賣嗎」　給網友投票決定
「最醜女團」驚人年收曝！　親揭超慘現況
退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　國防部回應了
老公偷偷貸款沒說　人妻抓包「沒勇氣問」網傻眼
彭帥爆被國家級性侵「遭軟禁」　他曝暗黑內幕：救救她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

《走路回家－與青少年開講》小野新書導讀　黃偉哲下單300本書贈國中小

視察麻豆番子寮農地重劃區N5農路改善成果　黃偉哲：2022年農水路預算全國第一

無私奉獻！　黃偉哲出席「台灣烏腳病之父」王金河醫療展　

台南市表揚終身學習楷模　黃偉哲：充實自我豐富人生

池上竹筏季20年了！結合水上舞台啟用典禮　民眾免費體驗划竹筏

台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

羅東林管處招考4名約僱森林護管員　會騎檔機車+負重跑

台東「山谷小溪老屋音樂會」　太麻里開唱　

「南投玩很大」登記額破1.2億　第2位10萬現金得主抽出

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

《走路回家－與青少年開講》小野新書導讀　黃偉哲下單300本書贈國中小

視察麻豆番子寮農地重劃區N5農路改善成果　黃偉哲：2022年農水路預算全國第一

無私奉獻！　黃偉哲出席「台灣烏腳病之父」王金河醫療展　

台南市表揚終身學習楷模　黃偉哲：充實自我豐富人生

池上竹筏季20年了！結合水上舞台啟用典禮　民眾免費體驗划竹筏

台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

羅東林管處招考4名約僱森林護管員　會騎檔機車+負重跑

台東「山谷小溪老屋音樂會」　太麻里開唱　

「南投玩很大」登記額破1.2億　第2位10萬現金得主抽出

捷克總統驚傳插灌食管　醫首度證實「患肝硬化」：已無法投入工作

「所有男人都無法討厭的女星」　韓網點名是她：連女人都愛！

雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

被頒錯獎座飛了！　ØZI沈寂1天鬆口「的確很尬」：大家應該都傻了

廖任磊好粗可扛中鋒　哈孝遠想吸收遭打槍：他說控球變好先不要

2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

EDG奪冠引爆微博熱搜…7千萬總獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」保護力更好

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」：無可取代

食物下藥迷暈軍官！北韓一家人「成功脫北」　當局怒喊：瞄準射殺

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

林靜儀團隊　林佳龍陳柏惟入列

2021維也納啤酒節南美館開party

神尊開光香客為「雞」起衝突

亞太社會創新高峰會在台南登場

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

2021聯合婚禮奇美博物館浪漫互許終身

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

林明溱擬於竹山天梯園區增建地面纜車

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

更多熱門

相關新聞

天池山莊場域遭佔用牟利　投管處招標管理反「中槍」

天池山莊場域遭佔用牟利　投管處招標管理反「中槍」

南投林管處所屬天池山莊遭未得標高山協作業者長期占用做無本生意，謀取私利，更屢屢挑戰國有林地使用規定。非法業者經多次柔性勸導依然故我，南投林管處6日決定將天池山莊餐飲服務正式委外，更將針對不實指控採取法律行動。

30人長輩團遊忘憂森林！　偏離步道誤入林區受困

30人長輩團遊忘憂森林！　偏離步道誤入林區受困

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝

青年宅落腳南投市　埔里議員敲碗

青年宅落腳南投市　埔里議員敲碗

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

關鍵字：

南投溫泉季埔里鯉魚潭

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面