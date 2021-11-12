疫情大家躲家裡他們潛入山！偷砍扁柏和檜木　3隻山老鼠落網

▲南投縣警局查獲3名山老鼠，利用疫情期間趁隙盜採扁柏和檜木。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯／南投報導

南投縣警方近日破獲一起山老鼠集團案件！南投縣竹山警分局等單位發現山老鼠集團利用疫情期間，趁隙盜採一級林木扁柏和檜木，經多日佈線並報請南投地檢署指揮偵辦後，終於在11月8日持搜索票和拘票，會同南投林管處，查獲3名山老鼠，起獲檜木樹瘤與十字弓等證物，全案依違反森林法等移送。

南投縣政府警局等日前發現，有山老鼠集團疑似利用疫情期間，涉嫌在竹山鎮某山區，趁隙盜採扁柏和檜木，經警方多日佈線追查後，研判時機成熟之際，終於11月8日，持搜索票和拘票，查獲3名嫌犯，起獲國有一級林木檜木樹瘤、十字弓1支等物。

竹山警分局分局長吳詠傑表示，山老鼠集團係利用疫情期間山上遊客較少之際，趁隙盜採珍貴林木，警方打擊山老鼠沒有假期，查緝到底的決心絕對不容質疑，特別向不法分子呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富，彌足珍貴，不容許任何有心人士加以利用並藉此牟取不法利益，警方也將會同南投林管處及轄區治安單位，強化山區盜伐熱點巡邏及查察等查緝勤務，一同保護國家珍貴林木，以防止有心人士伺機犯案；同時也呼籲消費者購買木製品時要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品，成為山老鼠幫兇。

▲▼南投縣警局查獲3名山老鼠，利用疫情期間趁隙盜採扁柏和檜木。（圖／記者高堂堯翻攝）

