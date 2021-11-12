世新比賽歌單竟有中共宣傳歌　校方：廠商收錄、沒指定歌曲

▲世新大學遭爆才藝競賽歌單竟有中共官方官方宣傳歌曲。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

清華大學傳出遭中國組織滲透攬才事件，餘波開始在各大學蔓延，台灣基進組織部指出，世新大學舉辦學生才藝競賽的伴唱帶，歌單竟有不少中共官方宣傳歌曲，擔憂是中國文化侵略作戰；世新大學今（12日）則回應，伴唱帶為廠商提供，學生可自行選歌，並無指定歌曲，對於台灣基進昧於事實、極端政治化的指控深表遺憾。

清大傳出遭中國組織滲透攬才事件，教育部在本週二（9日）發各大專校院文，提醒兩岸交流應審慎檢視並不得有政治性內容，而相關政治效應在大學蔓延，不少大學活動都被放大檢視。

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而世新大學一名學生向台灣基進組織部主任李雨蓁陳情，昨天李在臉書表示，世新大學舉辦學生才藝競賽「才藝大賞」，伴唱帶歌單包含《我屬於中國》等多首中共官方宣傳歌曲，其中主唱者「彭麗媛」就是中共總書記習近平的第二任妻子，恐怕是中國的文化侵略作戰。

世新大學則回應，「才藝大賞」比賽分為歌唱與才藝兩組，歌唱組由參賽者自行選擇曲目，並以坊間伴唱機所收錄歌曲做為伴唱，近幾年音樂伴唱都採「金嗓伴唱」歌單，今年也一樣，收錄曲目分國台語、日文、英文、大陸歌曲共3萬616首歌，這些曲目都是廠商自行收錄，也公開銷售發行，校方並未指定歌曲，更和世新校方無關。