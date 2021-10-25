　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

▲專題作品同學向系主任阮明淑教授介紹四年所學應用之作品成果。（攝影／廖家啓）

▲ 世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展線上開展實體開幕儀式啟動。（攝影／廖家啓）

生活中心／台北報導

網路是資訊匯流的空間，也是資訊風場所在，充斥著真假訊息，數量龐雜且難以辨識。世新大學資訊傳播學系107級畢業專題作品，帶領大家進入網路風場中。歡迎來到《人造風向》的數位線上展間一探究竟！

大風吹～吹什麼～？吹向數位策展風～

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到新冠疫情影響，各種實體活動受到限制，危機就是轉機，人們開始轉向探尋數位服務型態的可能性。日前在畢業專題校內成果展的開幕現場，世新大學陳清河副校長表示，畢展是展現同學實力的重要成果，尤其是資訊傳播學系的同學，透過團隊合作表現敬業樂群的態度、各種內容傳達過程的專業能力準備以及老師們的投入指導，令人讚賞。

世新大學資傳系阮明淑主任也提到，該系大四同學的畢業成果展是四年課程所學之成果，不論是以資料庫系統、影像製作、網站或Podcast等多元作品型態展現同學之問題解決能力，其創意發想、企劃、內容設計製作表達及實體與數位策展，皆在該系之資訊傳播學專題課程訓練下逐漸成熟。

世新大學新聞傳播學院胡光夏院長也大力肯定，資傳系舉辦專題畢業成果展的形式歷史悠久，對數位匯流而言，有學有術與做中學對同學非常重要，而資傳系也是最早投入網路、數位平台等各項知識與技能培養的系所，正好搭上數位轉型的潮流。而今年畢展團隊選用帶有遊戲感的線上展間，互動性與趣味性令人印象深刻。

▲世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展線上開展實體開幕儀式啟動。（攝影／廖家啓）

▲ 專題作品同學向系主任阮明淑教授介紹四年所學應用之作品成果。（攝影／廖家啓）

帶領這一屆《人造風向》策展團隊的課程指導老師，莊道明副教授與江信昱助理教授表示，該屆策展團隊與專題小組在面臨今年五月中旬突發疫情三級警戒，擾亂原有策展規劃，團隊不畏困難地快速轉向線上展覽且即時完成佈展，實屬難得可貴。

而帶領《人造風向》策展團隊的劉艾瑄同學也提到，不同於以往實體與數位同步展出的型態，這次校內展首度嘗試選用Gather Town平台進行線上開展，保留策展與觀展人間的交流空間與互動，線上展間亦整合各組的作品網站、宣傳影片及社群經營粉絲專頁等內容，將本次校內線上展覽視為後續十二月進行校外實體展的延伸場域與線上對話空間，虛實整合，希望更能體現資訊傳播學系在網路科技快速更替之下的傳播應變力。

《人造風向》線上創意開展，展現多元議題

世新大學資傳系10月22日至24日於Gather Town盛大開展，策展主題為《人造風向》，分別由「人」－資傳系學生、「造」－風向創造流程產製專題作品、「風向」－專題呈現之作品成果與新觀點，以三者組成之策展意義，結合輕快、活潑、亮眼的視覺形象進入大眾視野，期為其帶來「新的觀點，新的風向」。

本次畢業作品議題包含小農經濟推廣、性教育、網路個資安全、台語振興、體育紀實等，結合本系「資訊設計」、「知識加值」、「網路傳播」三大核心力，帶出嶄新的風向。這不只是一個展覽，更是一場資訊風場體驗，校外實體展與數位展將於12月10-12日在中山PPP時尚藝文空間盛大展開，歡迎各界親臨指導，共體數位風潮。

▲世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展《人造風向》吹起數位風潮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展《人造風向》吹起數位風潮。（圖／世新大學提供）

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象
繼承叔公保險箱　他打開發現「迪士尼股票」秒變富豪
瑤瑤打BNT穿搭超專業　護理師一看狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

買家招攬花旗內部員工沒問題！　但須確保1件事

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

朱育賢連續安打中斷　紀錄保持人郭嚴文憶當年「真的不容易」

小春送「狠」想看江宏傑罵人！　小樂補刀：紅隊輸下去不是辦法

《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」享壽70歲！　好友沉痛證實

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

三大名師推薦熱門潛力股！鴻海MIH、 低軌道衛星股　6檔各擁題材

「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

企排17年30日開打！吳宗軒、張善源回歸　女排7位外援加入

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

軍中販賣機霸主！網狂推神級飲品

最年輕個案！15歲女打BNT體育課休克亡　疫苗接種新增7死

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

手搖飲店1現象狂湧　網爆尷尬：不想買了

快訊／今增2例本土、6境外　1人死亡！

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

醫：AZ混打BNT「這2點要超前思考」！

更多熱門

相關新聞

Podcast讓聲音領域創造可能性

Podcast讓聲音領域創造可能性

一份「2021聽經濟大調查」提及，「聽經濟」是今年防疫生活的新商機，使用者下載Podcast，已從2020年的第一名陪伴功能，到了2021年轉為有目的的下載。經由Podcast收聽增加新聞時事、社會文化、流行藝術以及自我成長與生活經驗的訊息來源，此一報告已顯現下載收聽Podcast己成為另一種生活的習慣。

世新操場停車格清除了！人工手刷神秘還原

世新操場停車格清除了！人工手刷神秘還原

世新操場跑道畫停車格惹議　潘文忠：跑道應該給學生使用而非汽機車

世新操場跑道畫停車格惹議　潘文忠：跑道應該給學生使用而非汽機車

世新公告「80人以上課程」改分流遠距

世新公告「80人以上課程」改分流遠距

世新大學恢復實體課惹議　指揮中心回應了

世新大學恢復實體課惹議　指揮中心回應了

關鍵字：

世新大學資訊傳播學系人造風向阮明淑陳清河

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面