世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

▲ 世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展線上開展實體開幕儀式啟動。（攝影／廖家啓）

生活中心／台北報導

網路是資訊匯流的空間，也是資訊風場所在，充斥著真假訊息，數量龐雜且難以辨識。世新大學資訊傳播學系107級畢業專題作品，帶領大家進入網路風場中。歡迎來到《人造風向》的數位線上展間一探究竟！

大風吹～吹什麼～？吹向數位策展風～

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到新冠疫情影響，各種實體活動受到限制，危機就是轉機，人們開始轉向探尋數位服務型態的可能性。日前在畢業專題校內成果展的開幕現場，世新大學陳清河副校長表示，畢展是展現同學實力的重要成果，尤其是資訊傳播學系的同學，透過團隊合作表現敬業樂群的態度、各種內容傳達過程的專業能力準備以及老師們的投入指導，令人讚賞。

世新大學資傳系阮明淑主任也提到，該系大四同學的畢業成果展是四年課程所學之成果，不論是以資料庫系統、影像製作、網站或Podcast等多元作品型態展現同學之問題解決能力，其創意發想、企劃、內容設計製作表達及實體與數位策展，皆在該系之資訊傳播學專題課程訓練下逐漸成熟。

世新大學新聞傳播學院胡光夏院長也大力肯定，資傳系舉辦專題畢業成果展的形式歷史悠久，對數位匯流而言，有學有術與做中學對同學非常重要，而資傳系也是最早投入網路、數位平台等各項知識與技能培養的系所，正好搭上數位轉型的潮流。而今年畢展團隊選用帶有遊戲感的線上展間，互動性與趣味性令人印象深刻。

▲ 專題作品同學向系主任阮明淑教授介紹四年所學應用之作品成果。（攝影／廖家啓）

帶領這一屆《人造風向》策展團隊的課程指導老師，莊道明副教授與江信昱助理教授表示，該屆策展團隊與專題小組在面臨今年五月中旬突發疫情三級警戒，擾亂原有策展規劃，團隊不畏困難地快速轉向線上展覽且即時完成佈展，實屬難得可貴。

而帶領《人造風向》策展團隊的劉艾瑄同學也提到，不同於以往實體與數位同步展出的型態，這次校內展首度嘗試選用Gather Town平台進行線上開展，保留策展與觀展人間的交流空間與互動，線上展間亦整合各組的作品網站、宣傳影片及社群經營粉絲專頁等內容，將本次校內線上展覽視為後續十二月進行校外實體展的延伸場域與線上對話空間，虛實整合，希望更能體現資訊傳播學系在網路科技快速更替之下的傳播應變力。

《人造風向》線上創意開展，展現多元議題

世新大學資傳系10月22日至24日於Gather Town盛大開展，策展主題為《人造風向》，分別由「人」－資傳系學生、「造」－風向創造流程產製專題作品、「風向」－專題呈現之作品成果與新觀點，以三者組成之策展意義，結合輕快、活潑、亮眼的視覺形象進入大眾視野，期為其帶來「新的觀點，新的風向」。

本次畢業作品議題包含小農經濟推廣、性教育、網路個資安全、台語振興、體育紀實等，結合本系「資訊設計」、「知識加值」、「網路傳播」三大核心力，帶出嶄新的風向。這不只是一個展覽，更是一場資訊風場體驗，校外實體展與數位展將於12月10-12日在中山PPP時尚藝文空間盛大展開，歡迎各界親臨指導，共體數位風潮。

▲ 世新大學資訊傳播學系107級畢業專題校內成果展《人造風向》吹起數位風潮。（圖／世新大學提供）