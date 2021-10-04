教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

▲世新表示，本週先行採取分流或遠距授課。（圖／世新大學提供）



記者許展溢／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，世新大學在官網公告引述指揮中心9月27日公告，室內人數不受80人上限，且不限梅花／間隔座等， 10月4日起恢復實體課，不過，教育部的「大專防疫指引」，至今仍未訂定，世新今（4日）表示，80人以上課程，本週將先行採取分流或遠距授課。

世新日前公告，依據指揮中心9月27日發布的訊息，考量國內疫情趨緩且穩定控制，即日起逐步放寬防疫管制措施，包括室內人數不受80人上限，且不限梅花/間隔座，以及戶外活動不受300人限制等，因此決定自10月4日起，在符合相關防疫規範的前提下，恢復實體上課。至於因防疫、診療所需或有特殊重大理由而無法到校上課的學生，授課教師將兼採遠距授課方式輔助教學，直到學生能返校上課為止。

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教育部今說明，目前仍須依9月7日通函各校的開學指引辦理，只是正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，定案後，將報請指揮中心同意，再通函各校配合辦理。

世新強調，基於教育部所研議的「大專防疫指引」，至今仍未完成指揮中心的定案程序，因此，決定針對超過80人以上的課程，本週先行採取分流或遠距授課，待教育部的新指引公布後，再行滾動修正。