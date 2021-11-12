屏東「收穫那麼多」原民最大慶典　20日千禧公園慶豐收

▲屏東「收穫那麼多」，11月20日千禧公園登場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「收穫那麼多」2021屏東縣原住民族收穫節，於11月20日在屏東市千禧公園登場，邀請全國鄉親朋友一起來體驗原住民豐富的文化，近距離感受豐收的喜悅，一起「收穫那麼多」!

「對於原民文化的保留及傳承，將以發揚光大，是我們應盡的義務及責任」，縣長潘孟安12日表示，記者會活動現場所播放「收穫那麼多」，是排灣族及魯凱族共同合作自創歌曲，縣府也特別聘請專業團隊拍攝MV，創作屬於屏東收穫祭的歌曲。

而今年因疫情關係，將以往2至3天的收穫祭，濃縮成一天精華版，希望透過舉辦這樣的活動讓全縣各鄉各部落族人可以集結團聚在一起，共同為了自身原住民的文化傳承及復振而努力。

縣府原住民處表示，收穫那麼多活動除有傳統祭儀演繹、傳統競技競賽、80攤以上的拿麼厲害市集外，還有千人圍舞，以及部落青年土地音樂之夜，由多個部落的青年會、貳陸樂團、貳行程樂團、高士古謠傳唱隊、吱吱以及BOXING樂團等輪番上陣帶來精彩表演，好吃、好玩、好看一次享受！

今年的傳統祭儀演繹是由泰武鄉負責，將排灣族最傳統的婚嫁儀式在這次活動中呈現，排灣族的「盪鞦韆」是只有頭目及貴族階級結婚時才能享有的特權，盪得越高表示婚禮會進行得非常順利，15分鐘的演出可一窺排灣族傳統婚禮的文化。更多活動資訊請上屏東縣政府原住民處官網或於Facebook搜尋「屏東縣原住民族收穫節」查詢。