她開車遊涼山「鬼打牆」...仔細一看驚見墓園　Line鷹眼破迷障

▲內埔分局佳義所警員傅華隆機警找到侯女，讓她很感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市侯姓女子至涼山遊憩區遊玩，回程不諳路況且行駛經過墓園時，讓她心慌撥打110向警方求救；因她無法描述明顯目標，內埔警分局員警機警透過LINE視訊電話連線觀察環境，經2個半小時找到她，讓她鬆了一口氣，感激警察的用心，稱讚連連。

侯姓女子日前開車到瑪家涼山遊玩，當天下午3點多，結束行程準備返回高雄路程中，因對路況不熟悉且駕車過程中，見四周均是山林、又杳無人居，心中正感到著急時，發現自已竟行駛至墓園旁，讓她急忙撥打110報案尋求警方協助。

內埔分局佳義所警員傅華隆接獲報案後聯繫侯女，由於她身處四周都是山坡地，又沒有建築物，也不見人影，員警僅憑模糊的線索，實在難以猜測侯女所在位置，山區四處搜尋更是無法找到她及車輛。

幸員警機智想起LINE視訊功能，立即詢問她有無使用LINE並表示是否能加入好友，雙方彼此加入好友後，員警立刻使用視訊通話功能，並請侯女將手機拿起拍攝四周環境，經驗豐富的員警對視訊內容研判侯女應是在沿山公路山腳下金陵路公墓一帶，很快找到她行蹤。

她對警方能夠即時透過LINE視訊，精準判斷其所在位置讚嘆連連，並對警方熱心引導其至交流道口舉止感到萬分感謝。傅員得知她住在高雄且欲從國道返家時，為免她再次迷路於產業道路間，遂引領她長治交流道，讓她平安返家。

內埔分局長蘇偉荃提醒民眾外出遊玩時，最好先行規劃路線、依循道路標誌及標線指示行車，並收聽警廣路況報導隨時掌握道路狀況，以確保平安出遊、平安返家。