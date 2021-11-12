LIVE／第14輪預約截止、脫罩嗨唱風波　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。第14輪疫苗提供AZ、莫德納、BNT給5類對象，中午預約截止；另陳時中在聚會場合脫口罩唱歌喝酒的影片網路瘋傳，雖經過緊急澄清事發是去年6月非疫情警戒期間且符合防疫規範，不過仍引起各方議論，後續狀況預期記者會中說明。

第14輪疫苗提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，都是開放18歲以上全年齡預約。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。預約系統將開放到今天中午為止。

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由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，第12批在今日清晨運抵桃園機場，先前11批國內累計已到貨860.95萬劑BNT，究竟何時開放混打？有待指揮中心公布。

另外，陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌喝酒的影片網路瘋傳，他第一時間發聲明澄清影片拍攝時間是去年6月非疫情警戒期間且符合防疫規範。昨日記者會上，陳時中再度解釋，有人故意將時間錯置已經涉及假新聞，希望不要再發生。有關聚餐地點被是招待所，還疑似有女陪侍，他則回應，「是一個餐廳。」不過，醫界加碼爆出另一支新影片，指稱是發生於本月9日，陳時中坦言是在醫界餐會，但相關防疫規定已鬆綁，他甚至笑著預告之後可能有更多影片流出。